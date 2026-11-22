Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Sebelum transfer rekordnya ke Real Madrid, Yan Diomande bisa saja bergabung dengan klub lain, bukan RB Leipzig. Klub Bundesliga itu lebih dulu merebut sang penyerang istimewa dari klub papan atas.

Diomande baru bergabung dengan RB Leipzig dari CD Leganes setahun sebelum pindah ke Real Madrid. Leipzig merekrutnya dengan mengaktifkan klausul pelepasan senilai 20 juta euro. Namun, menurut ketua klub divisi kedua Spanyol itu, Eduardo Cosin, mereka sebenarnya tidak berencana menjual pemain asal Pantai Gading tersebut.

"Monaco, misalnya, sangat tertarik dan benar-benar melakukan segala upaya untuk merekrutnya," kata Cosin kepada RMC Sport. Ia menambahkan: "Seperti kepada klub-klub lain, kami memberi tahu mereka bahwa kami tidak ingin bernegosiasi. Mereka mungkin frustrasi ketika mengetahui bahwa ia akhirnya menandatangani kontrak dengan Leipzig. Namun, kenyataannya kami juga tidak melanjutkan negosiasi dengan Leipzig."

Namun, Leipzig kemudian mengambil jalan lain untuk menuntaskan transfer tersebut. "Mereka hanya menjadi pihak pertama yang menghubungi federasi sepakbola Spanyol untuk meminta nomor rekening bank kami," ungkap Cosin.

Getty Images

Iklan Iklan

Penghibur bagi Leganes: Keuntungan besar dari transfer Diomande

Setidaknya ada penghibur bagi Leganes: mereka baru merekrut Diomande secara gratis enam bulan sebelumnya dari akademi olahraga swasta DME Academy di Daytona Beach, negara bagian Florida, Amerika Serikat . Setelah Diomande mencatatkan 542 menit bermain dalam sepuluh pertandingan, dua gol, dan satu assist, Leipzig merekrutnya seharga 20 juta euro. Selain itu, klub Spanyol tersebut mendapatkan hak atas lima persen keuntungan dari penjualan berikutnya.

Topik Terkait

Hanya setahun kemudian, Diomande menjadi transfer rekor Real Madrid dengan biaya dasar 125 juta euro. Selisihnya mencapai 105 juta euro. Dengan demikian, Leganes kembali menerima sekitar lima juta euro.

Di Leipzig, Diomande mencuri perhatian lewat penampilan impresif. Ia mencatatkan 13 gol dan sepuluh assist dalam 36 penampilan. Pemain berusia 20 tahun itu sejauh ini juga tampil meyakinkan untuk Real Madrid.

Iklan

Diomande semula bukan pemain inti, tetapi kini menjadi pilihan tetap di bawah pelatih Jose Mourinho. Dalam 17 pertandingan, ia telah mencatatkan masing-masing empat gol dan empat assist.