"Mereka Dimanjakan": Mourinho Ungkap Percikan yang Meledakkan Perang Ruang Ganti Real Madrid

Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid bukan sekadar lembaran baru dalam perjalanan kepelatihannya, melainkan datang sarat dengan kenangan salah satu periode paling kontroversial dalam sejarah klub Spanyol tersebut. Pelatih asal Portugal yang penunjukannya sebagai juru taktik tim dipastikan pada Juni tahun ini itu kembali ke Stadion Santiago Bernabeu setelah bertahun-tahun berlalu dari petualangan pertamanya yang berakhir di tengah suasana penuh ketegangan dan perselisihan tajam dengan sejumlah bintang tim, dengan yang terdepan di antaranya adalah kapten legendarisnya, Iker Casillas.

Kepulangan Mourinho ke Real Madrid kembali membuka lembaran perselisihan yang mengguncang ruang ganti selama masa jabatan pertamanya, khususnya hubungannya yang tegang dengan Casillas, yang sampai pada tahap di mana kiper Spanyol itu kehilangan posisi utamanya, kendati status besarnya di dalam klub.

Iker Casillas menjadi salah satu pemain paling mencolok yang terdampak perselisihan yang pecah di dalam tubuh Real Madrid selama musim ketiga Mourinho, setelah mendapati dirinya berada di luar susunan pemain utama dalam periode yang panjang, sebuah keputusan yang menuai banyak kontroversi baik di dalam maupun di luar klub.

Casillas dianggap sebagai salah satu legenda paling menonjol Real Madrid, setelah membela warna klub dalam 725 pertandingan sepanjang 25 tahun, dan berhasil meraih tiga gelar Liga Champions serta lima gelar Liga Spanyol sepanjang kariernya.

Meski memiliki status bersejarah tersebut, kiper Spanyol itu menjalani periode yang sulit selama musim 2012-2013, ketika perannya menyusut di bawah kepemimpinan Mourinho, hingga perselisihan antara kedua belah pihak kian meruncing seiring berjalannya waktu.

Casillas berbicara terus terang mengenai hubungannya dengan pelatih asal Portugal itu, dengan mengatakan: "Hubungan antara aku dan Jose sangat dingin. Pada tahun-tahun itu, aku benar-benar merasa keadaan sampai pada titik di mana talinya akhirnya putus."

Krisis itu tidak berhenti pada batas hubungan personal antara Mourinho dan Casillas, tetapi dampaknya meluas hingga ke ruang ganti, dan memengaruhi secara nyata hubungan pelatih asal Portugal itu dengan sejumlah bintang paling menonjol di tim.

Sami Khedira: Ruang Ganti Berubah Menjadi Mimpi Buruk

Sami Khedira, mantan pemain Real Madrid, mengungkapkan bahwa perselisihan antara Mourinho dan Casillas bukan sekadar krisis antara seorang pelatih dan seorang kiper, melainkan berdampak langsung pada suasana tim secara keseluruhan.

Khedira berkata: "Iker adalah legenda di Real Madrid dan mendapat cinta dari setiap penggemar klub. Mourinho mendudukkannya di bangku cadangan, tidak berbicara dengannya, bahkan berbicara buruk tentangnya di media; sehingga ruang ganti berubah menjadi mimpi buruk, terus terang."

Ia menambahkan: "Setelah itu, hubungan antara Jose dan banyak pemain memburuk, seperti Cristiano dan para pemain Spanyol, Casillas serta Sergio Ramos. Dan para pemain ini sangat penting bagi suasana ruang ganti."

Kesaksian Khedira mengungkap besarnya perpecahan yang terjadi di ruang ganti Real Madrid pada periode itu, setelah perselisihan-perselisihan individu berubah menjadi krisis yang lebih luas yang memengaruhi hubungan antara pelatih dan sejumlah pilar utama tim.

Suasana itu menjadi salah satu faktor paling menonjol yang membayangi musim ketiga Mourinho bersama Real Madrid, di saat tim gagal melanjutkan keberhasilan yang telah diraih pada musim-musim sebelumnya.

Mourinho Membalas: Aku Menyadari Mereka Pemain Manja

Sebaliknya, Mourinho memiliki versi yang sama sekali berbeda mengenai sebab-sebab ketegangan hubungannya dengan Casillas dan para pemain Spanyol, dan ia mengungkap sebagiannya dalam sebuah serial dokumenter baru di platform "Netflix" yang menyoroti perjalanan kepelatihannya.

Pelatih asal Portugal berusia 63 tahun itu berpendapat bahwa sejumlah sikap Casillas selama masa kepemimpinannya atas tim telah mengungkap kepadanya sejak dini adanya sebuah mentalitas yang tidak siap ia terima di dalam ruang ganti.

Mourinho berkata dalam pernyataan yang dilansir "BBC Sport": "Pada tiga kali pertama aku berbicara dengan Casillas sebagai kapten, hal pertama yang ia katakan kepadaku adalah: aku ingin menuntut lebih banyak libur untuk para pemain tim nasional."

Ia menambahkan: "Pada kali kedua ia berbicara denganku, ia berkata: aku ingin memintamu menunda jadwal sesi latihan satu jam, karena lalu lintas di Madrid sangat padat pada waktu yang kau tetapkan untuk latihan."

Mourinho melanjutkan penuturan detail hubungannya dengan Casillas, dengan mengatakan: "Adapun pada kali ketiga, ia berkata: kami tidak mau pergi ke hotel; kami lebih memilih berkumpul di hari pertandingan dan langsung menuju stadion untuk menjalani laga."

Setelah sikap-sikap ini, Mourinho sampai pada keyakinan bahwa sebagian pemain tim memperlakukan status mereka dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya manajemennya yang tegas.

Ia menutup penuturannya dengan mengatakan: "Dalam waktu singkat, aku menyadari mereka adalah pemain manja."

Persaingan Real Madrid dan Barcelona Menambah Kobaran Api

Hubungan Mourinho dengan Casillas tidak hanya terkait keputusan teknis atau manajerial di dalam tim, karena persaingan bersejarah antara Real Madrid dan Barcelona memainkan peran besar dalam menambah ketegangan selama periode itu.

Persaingan antara kedua seteru itu telah mencapai puncaknya, khususnya dengan kian sengitnya persaingan antara Mourinho dan Pep Guardiola, pelatih Barcelona pada waktu itu, setelah laga-laga El Clasico berubah menjadi konfrontasi yang sangat menegangkan baik di dalam maupun di luar lapangan.

Namun sengitnya persaingan itu tidak berhenti pada batas kedua klub, melainkan meluas hingga ke hubungan antara para pemain di dalam tim nasional Spanyol, di tengah keberadaan sejumlah bintang Real Madrid dan Barcelona dalam skuad satu tim nasional.

Casillas mengungkap perselisihan lain dengan Mourinho yang berkaitan dengan sikap pelatih asal Portugal itu terhadap rekan-rekannya di tim nasional Spanyol yang membela Barcelona, hal yang menambah rumit hubungan antara kedua belah pihak.

Mourinho tegas dalam sikapnya, dengan menegaskan bahwa ia tidak siap bertoleransi dalam persaingan antara kedua klub itu bahkan ketika menyangkut para pemain tim nasional Spanyol.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Ada hal-hal yang tidak aku terima dan tidak akan pernah aku terima, dan ketika seseorang tidak menghormatiku, itu menjadi masalah."

Ia menambahkan: "Aku berkata: inilah persaingan antara Barcelona dan Real Madrid. Ketika kalian bergabung dengan tim nasional, kalian boleh saling mencium, tetapi bukan sekarang; sebab urusan di sini ibarat perang."

Demikianlah, hubungan antara Mourinho dan Casillas berubah menjadi salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah modern Real Madrid, setelah keputusan-keputusan teknis bercampur dengan perselisihan ruang ganti, di samping persaingan sengit dengan Barcelona.

Dan dengan kembalinya Mourinho ke Real Madrid sekali lagi, kenangan periode kontroversial itu kembali mengemuka, terlebih pelatih asal Portugal itu memasuki masa jabatan keduanya dengan menyadari betul besarnya tantangan yang menantinya, serta kenangan yang masih hadir dalam benak para penggemar klub.