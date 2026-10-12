Dalam pertandingan pekan ketujuh Süper Lig, sebuah insiden kontroversial terjadi di kotak penalti tim asal Istanbul pada menit ke-48. Setelah menerima umpan terobosan, Metehan Altunbas dari Kocaelispor terjatuh di area lima meter ketika meluncur dengan kaki lebih dahulu ke arah Nübel. Kiper asal Jerman itu berhasil menepis upaya pertama, tetapi kemudian sempat memegang erat kaki kanan penyerang yang tergeletak tersebut dengan kedua tangannya. Tindakan Nübel itu diduga menghalangi Altunbas menyarangkan bola lewat upaya susulan.

Meski tim tamu melancarkan protes keras, wasit Abdullah Bugra Taskinsoy membiarkan permainan berlanjut. Asisten wasit video pun tidak turun tangan. Pakar perwasitan Secim Demirel menegaskan kepada stasiun televisi beIN bahwa keputusan itu keliru: "Seharusnya ada penalti dan kartu merah. VAR juga seharusnya turun tangan. Dari posisi wasit, sangat sulit untuk melihat kejadian itu."

Emosi kubu Kocaelispor pun memuncak. Di media sosial, klub mengunggah cuplikan insiden tersebut dengan keterangan singkat: "Tidak ada komentar."

Kiper Serhat Öztasdelen berbicara dengan emosi yang lebih kentara: "Saya bangga kepada rekan-rekan setim saya. Kami bermain sepakbola dengan sangat baik. Kami pantas menang. Ada sebuah kejadian di sana, semoga Anda melihatnya. Saya tidak ingin bicara terlalu banyak tentang itu, kalau tidak saya bisa mendapat hukuman. Ada kejadian ketika kiper lawan memegang kaki Metehan. Situasi yang luar biasa aneh. Saya tidak akan mengatakan lebih dari itu."

Pertandingan berikutnya TSG Europa League 15.00 BJK

Pelatih kepala Selcuk Inan menyampaikan penilaian yang lebih keras lagi. Pria berusia 41 tahun itu meluapkan kemarahannya dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Hak-hak kami dirampas, dicuri dari kami! Sejujurnya, sampai dalam perjalanan ke sini pun saya belum tenang. Saya tidak ingin membicarakan aspek teknis pertandingan. Sebagai seseorang yang juga berasal dari olahraga ini, saya berterima kasih kepada para pemain saya atas perjuangan dan penampilan mereka."

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"Tidak ada hubungannya dengan Besiktas": Pelanggaran Alexander Nübel menjadi sorotan

Sang pelatih bahkan sampai meminta maaf kepada para pemainnya atas tindakan para pengadil pertandingan. "Para pemain saya telah memberikan yang terbaik di lapangan, tetapi sebagai pelatih, saya tidak mampu membela hak-hak mereka dari luar lapangan. Saya meminta maaf kepada mereka. Tidak mudah memperjuangkan hak ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak berniat baik. Kami terus-menerus diharapkan untuk bersikap hormat, tetap tenang, dan diam. Saya berusaha melakukan semua itu tanpa menghina siapa pun," jelas Inan.

Sang pelatih juga tak segan mengkritik wasit. "Ketika Anda merasakan sesuatu, ketika Anda melihat diri Anda diperlakukan tidak adil, ada sesuatu yang dicuri dari Anda, siapa di antara kita yang tidak akan melawan? Saya katakan terus terang. Para wasit hari ini tidak punya niat baik," kecam Inan. "Ini tidak ada hubungannya dengan Besiktas. Bagi saya, ini adalah hari yang penuh kekecewaan dan kekhawatiran. Bagaimanapun juga, saya mengucapkan selamat kepada para pemain kami atas perjuangan yang mereka tunjukkan di lapangan. Saya mengucapkan selamat kepada Besiktas. Saya berterima kasih kepada para penggemar kami. Saya mengucapkan selamat kepada para penggemar Besiktas atas atmosfer luar biasa yang mereka ciptakan."

Di lapangan, Kocaelispor harus membayar mahal karena peluit wasit tak berbunyi. Orkun Kökcü membawa Besiktas unggul pada menit ke-18, sebelum Show menyamakan kedudukan untuk tim promosi itu (27). Dusan Vlahovic kemudian mencetak gol melalui penalti pada menit ke-31 untuk memastikan skor akhir 2-1. Berkat tambahan tiga poin, Besiktas tetap berada di peringkat kedua klasemen dengan 15 poin dari tujuh pertandingan, sementara Kocaelispor menempati posisi ketujuh dengan 12 poin.