"Mereka Butuh Bantuan!" Kapten Real Madrid Sergio Ramos Soroti Covid-19 Di India

Bek Real Madrid Sergio Ramos mengungkapkan kekhawatirannya terkait situasi di India yang mengalami krisis kesehatan akibat Covid-19.

Pemain tim nasional Spanyol tersebut membagikan tautan ke situs UNICEF agar orang-orang memberikan bantuan untuk meredam pandemi di India.

Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang kedua virus menghantam India dengan sangat buruk. Pada hari Kamis lalu, tercatat sekitar 386 ribu kasus baru dan 3498 kematian.

Ramos yang ikut mencemaskan situasi di sana mengunggah tweet: "Kematian dan infeksi terus meningkat di India. UNICEF khawatir India akan menjadi negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia untuk anak-anak di bawah usia lima tahun. Mereka membutuhkan bantuan kita dengan segera."

Deaths and infections continue to rise in India. @UNICEF fears that India will become the country with the highest death rate among children under 5 in the world.

They urgently need our help.

➡️ https://t.co/wcsNoB3Q1i #EmergenciaIndia