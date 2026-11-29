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Daniel Farke mengatakan suporter Leeds United bebas bermimpi besar setelah dua gol Sean Longstaff mengantar timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Coventry City di Elland Road, Sabtu. Hasil itu membawa Leeds ke enam besar Liga Primer dan memastikan tiga kemenangan beruntun di kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak Mei 2021.

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Leeds melesat ke enam besar

Farke mengajak publik Elland Road menikmati posisi tim mereka setelah dua gol Longstaff menaklukkan Coventry . Dominic Calvert-Lewin menyundul bola dari tendangan bebas Longstaff sebelum gelandang itu menggandakan keunggulan lima menit kemudian, lalu menuntaskan sentuhan Gabriel Gudmundsson setelah jeda. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-80 bagi Farke dalam 162 pertandingan, melampaui catatan legenda klub Marcelo Bielsa dalam 164 pertandingan.

Farke puji kematangan skuad yang terus berkembang

Setelah meraih kemenangan tandang yang mengesankan atas Chelsea , Leeds kembali tampil agresif dalam menyerang. Mereka kini melepaskan sedikitnya 20 tembakan dalam dua laga Liga Primer beruntun untuk kedua kalinya sejak musim 2003-04. Leeds mencatatkan 21 tembakan melawan Chelsea dan 22 melawan Coventry, menyamai pencapaian yang terakhir kali mereka raih saat menghadapi Arsenal (25) dan Everton (23) pada November 2020.

Berbicara kepada BBC Match of the Day, Farke mengajak suporter menikmati perjalanan tim, tetapi menegaskan skuadnya akan tetap membumi: “Setelah 25 tahun, para suporter boleh melakukan apa pun yang mereka inginkan. Mereka boleh bermimpi besar, itulah inti sepakbola. Kami akan memastikan semua orang tetap fokus. Kami punya 20 poin dan 20 poin tidak akan cukup untuk mencapai target kami, jadi kami harus terus melangkah. Cara kami menang, dominasi kami, juga mentalitas kami bagus.

“Setelah menang tandang atas Chelsea, semua orang berpikir, ‘ada tim promosi yang akan datang ke Elland Road’, tetapi para pemain siap, fokus, berkonsentrasi, dan ini penampilan yang sangat dominan. Kematangan mereka adalah hal yang saya sukai.”

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Leeds tunjukkan kekompakan dalam bertahan

Penampilan menonjol Longstaff pada babak pertama menjadikannya pemain Leeds pertama yang mencetak gol sekaligus membuat assist sebelum jeda dalam laga Liga Primer sejak Noah Okafor melawan Nottingham Forest musim lalu. Ethan Ampadu, Jayden Bogle, dan Harry Wilson juga nyaris memperlebar keunggulan. Di sisi lain, tuan rumah meredam serangan Coventry, yang telah mencetak 12 gol sejak awal Oktober, jumlah terbanyak bersama di liga. Coventry tidak mampu melepaskan tembakan tepat sasaran hingga menit ke-69.

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Menyoroti kegigihan kolektif itu, Farke menambahkan: “Saya lebih suka jika kami mencetak beberapa gol lagi, tetapi penting bagi kami untuk tidak kehilangan ketenangan, dan nirbobol penting untuk kepercayaan diri tim saya.

“Banyak tim kesulitan menghadapi Coventry dan saya bangga kepada para pemain serta penampilan mereka. Kami berjuang untuk setiap gol dan memberikan segalanya untuk mencetak gol sekaligus tidak kebobolan. Catatan pertahanan kami juga sangat bagus. Kami menang bersama, kalah bersama, dan bertahan bersama. Itulah yang penting.”

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Ambisi Leeds tampil di Eropa menguat

Dengan serangan yang mengalir lancar dan pertahanan yang sulit ditembus, Leeds kini benar-benar yakin bisa bersaing memperebutkan tempat di kompetisi Eropa musim depan. Tantangan Farke berikutnya adalah menjaga intensitas dan kematangan itu seiring meningkatnya ekspektasi terhadap klub. Sementara itu, Coventry harus segera mengatasi buruknya hasil tandang mereka setelah kalah dalam delapan dari sembilan lawatan terakhir di kasta tertinggi, termasuk lima dari enam laga musim ini dengan 13 gol kebobolan.