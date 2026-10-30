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Manajer Manchester City Enzo Maresca mengingatkan para pemainnya bahwa keseimbangan taktik yang tepat sangat penting untuk menghentikan Brighton yang bermain agresif di Stadion Etihad. Maresca juga memastikan bahwa pemain sayap Antoine Semenyo masih menjadi satu-satunya pemain klub yang absen karena cedera.

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City bersiap menjalani duel ulang dalam waktu singkat melawan Brighton yang tengah menanjak

Pemuncak klasemen Liga Primer, Manchester City, menjamu Brighton yang berada di posisi ketiga di Etihad Stadium, hanya tiga hari setelah pertemuan dramatis mereka di Carabao Cup. City lolos lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2, sehingga kedua tim kembali berhadapan dalam laga liga yang sangat penting.

Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, menyatakan keinginannya untuk membalas kekalahan setelah timnya tersingkir dari kompetisi piala pada Rabu.

Maresca memperkirakan ujian berat lainnya melawan tim kejutan yang bersaing di papan atas liga itu.

Maresca waspadai serangan agresif Brighton

Maresca menyoroti tekanan satu lawan satu dan gaya serangan langsung Brighton sebagai ancaman besar bagi pertahanannya. "Musim ini gaya mereka sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu dan dua tahun lalu ketika saya berada di Chelsea," jelas Maresca.

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"Musim ini mereka jauh lebih banyak menerapkan penjagaan satu lawan satu dan sedikit lebih langsung dalam menyerang, tetapi mereka selalu menyerang secara proaktif dan agresif."

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"Mereka bisa mencetak tiga, empat, lima gol melawan tim mana pun. Mereka menciptakan banyak peluang. Karena itulah Anda membutuhkan keseimbangan yang tepat... Ini akan menjadi pertandingan yang sulit," kata pelatih asal Italia itu.

Semenyo masih menjadi satu-satunya pemain yang absen di tengah rotasi skuad

Mengenai kondisi tim, Maresca memastikan bahwa pemain sayap Antoine Semenyo masih absen akibat cedera yang dialaminya saat melawan Ipswich Town. "Mereka semua tersedia. Selain Antoine Semenyo, semua pemain lainnya tersedia," tegas Maresca.

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"Kondisinya baik. Suasana hatinya baik. Dia berada di gedung ini untuk menjalani sesi pemulihan dan terapi yang dibutuhkannya, tetapi saat ini masih terlalu dini."

Para pemain bintang, termasuk Erling Haaland, Josko Gvardiol, Ruben Dias, dan Gianluigi Donnarumma, kembali ke skuad setelah diistirahatkan pada pertengahan pekan.

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City tetap fokus pada satu pertandingan dalam satu waktu

Meski akan bertandang ke markas RB Leipzig dan Nottingham Forest, Maresca menolak memikirkan laga lain selain pertandingan hari Sabtu.

"Saya memikirkan pertandingan besok. Satu pertandingan demi satu pertandingan," tegas Maresca.

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City sepenuhnya fokus untuk meraih kemenangan atas Brighton di Etihad Stadium.