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Martinez BrunoGetty Images
Diterjemahkan oleh

"Mereka bertingkah seperti bayi!" Rooney kritik habis-habisan para bintang Manchester United usai hasil memalukan

Premier League
Manchester United
L. Martinez
B. Fernandes
M. Carrick

Legenda Manchester United, Wayne Rooney, mengkritik keras skuad klub papan atas Inggris itu saat ini.

"Para pemain ini egois. Mereka tidak peduli kepada rekan-rekan setimnya, pelatih, staf, atau para suporter. Mereka hanya peduli kepada diri sendiri," kata mantan pemain timnas Inggris itu dalam podcast "The United Stand". Ia geram dengan kritik yang dilontarkan para pemain setelah kekalahan-kekalahan terakhir.

Setelah kalah 1:4 dari Como 1907 di Liga Champions, kapten Bruno Fernandes mengkritik taktik manajer tim Michael Carrick. Menurutnya, United harus bermain "lebih berani". Sebelumnya, bek tengah Lisandro Martínez secara terbuka mempertanyakan kekuatan skuad. Rooney sama sekali tidak menyukai hal itu.

"Ketika Martinez angkat bicara, saya mengatakan bahwa itu benar-benar mimpi buruk karena akan memecah belah tim. Itu baru permulaan. Kini kita melihatnya pada Bruno, dan kita akan melihatnya pada pemain-pemain lain, karena para pemain ini tidak mau bertanggung jawab," katanya.

Di liga, ManUnited mengawali musim dengan buruk dan hanya berada di peringkat ke-13. Setelah kekalahan di Italia, pers setempat juga habis-habisan mengkritik tim yang telah 20 kali menjadi juara itu.Rooney terutama mempermasalahkan cara para pemain menyikapi krisis. "Jika mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, mereka bertingkah seperti bayi, begitu saja melempar mainan mereka dari kereta bayi dan menyalahkan semua orang selain diri sendiri," kata pria berusia 40 tahun itu.

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