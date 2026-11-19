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Mykhailo Mudryk secara mengejutkan menyalahkan jajaran tim nasional Ukraina atas skandal doping yang menghambat kariernya. Winger Chelsea yang kini dipinjamkan ke Tottenham itu mengungkap dampak mental setelah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang yang, menurutnya, masuk ke tubuhnya saat bertugas bersama tim nasional.

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Bagaimana Mudryk kembali setelah skorsing akibat kasus doping

Mudryk diskors dari November 2024 hingga Juli 2026 setelah dinyatakan positif menggunakan meldonium. Meski Asosiasi Sepakbola Inggris awalnya mengupayakan larangan bermain selama empat tahun, pemain berusia 25 tahun itu berhasil mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dan kembali bermain sepakbola setelah menerima keputusan bahwa ia melanggar aturan antidoping, dengan masa hukuman dihitung mundur agar mencakup waktu skorsing yang telah dijalaninya.

Setelah tampil untuk Chelsea dalam tur pramusim di Asia , winger tersebut bergabung dengan Tottenham dengan status pinjaman selama satu musim pada hari terakhir bursa transfer. Dalam wawancara panjang di kanal YouTube Ukraina Guest of Gordon, Mudryk akhirnya berbicara secara terbuka mengenai absennya dirinya dan menyalahkan lingkungan tim nasional.

Mudryk menyalahkan tim nasional Ukraina dan UAF

Ketika ditanya dalam wawancara siapa yang menyebabkan dirinya absen begitu lama, Mudryk menunjuk lingkungan di sekitar tim nasional. Saat ditanya secara langsung apakah ia menyalahkan tim nasional, ia menjawab: "Ya, tepat sekali."

"Lingkungan, situasi di tim nasional Ukraina," kata Mudryk. "Hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. Saya mungkin belum pernah mengatakannya secara terbuka, tetapi sekarang saya mengatakannya. Saya belum pernah mendengar obat seperti meldonium. Obat itu hanya bisa didapatkan di Eropa Timur. Obat itu hanya mungkin masuk ke tubuh saya di Ukraina. Tidak ada obat seperti itu di Inggris. Konon obat itu merangsang jantung dan membantu Anda, sejauh yang saya pahami, mengatasi beban fisik dengan lebih baik."

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Mudryk juga menuduh presiden federasi sepakbola Ukraina (UAF), Andriy Shevchenko, hanya memberikan sedikit dukungan. "Sejujurnya, mereka berpura-pura membantu," tambahnya mengenai UAF dan tim nasional. "Namun kenyataannya, tidak ada bantuan. Mereka menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang mereka selesaikan. Terutama ketika kami paling membutuhkan bantuan, mereka berpaling dari kami. Saya hanya ingin, untuk ke depannya, semua orang memahami bahwa Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri."

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Beban finansial dan mental

Meski Chelsea terus membayar gajinya sepanjang masa skorsing, Mudryk tidak dapat menggunakan fasilitas klub. Ia mengungkap telah menghabiskan "jutaan pound" dari kantong sendiri untuk biaya hukum, sewa lapangan, fisioterapi privat, dan pelatih pribadi. Pengalaman itu sangat menguras emosinya hingga ia minum alkohol dan menangis setelah larangan bermain awal dijatuhkan, meski ia tidak pernah meragukan bahwa dirinya akan kembali bermain di level tertinggi.

"Itu datang begitu tiba-tiba. Saya tidak percaya itu benar," jelas Mudryk. "Kalau saya pernah mengonsumsi sesuatu di mana pun, saya akan paham bahwa pembicaraan ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Namun, ketika Anda menghabiskan banyak sekali uang untuk mengawasi pola makan, untuk ahli gizi, untuk koki... itulah hal terakhir yang Anda duga akan terjadi. Sebab, itu berarti Anda sangat serius memperhatikan hal-hal seperti nutrisi dan segala sesuatu yang masuk ke tubuh Anda. Anda mengawasinya dengan sangat cermat. Kalau tidak, tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu karena Anda bisa mengurusnya tanpa bantuan tersebut."

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Mengenang saat menerima kabar itu, ia menambahkan: "Mereka menyampaikan kabar itu kepada Anda, lalu Anda duduk di sana. Anda seolah mendengarkan mereka, tetapi tidak mendengar apa yang mereka katakan. Pada suatu titik, Anda seperti masuk ke keadaan tidak sadar. Rasanya seperti jatuh dari gedung pencakar langit dalam mimpi. Dalam mimpi, Anda akan menghantam tanah lalu terbangun. Namun dalam kehidupan nyata, Anda tidak terbangun. Saya terus saja jatuh. Itu sangat memukul saya secara mental. Saat itu, air mata baru datang belakangan."

Bertemu lagi dengan De Zerbi setelah keputusan Alonso di Chelsea

Mengembalikan ketajaman bertanding setelah lama absen kini menjadi prioritas utama Mudryk di Tottenham, tempat ia kembali bekerja sama dengan mantan pelatih Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi. Meski pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, menilai peminjaman sesuai dengan rencana taktisnya saat ini, pelatih asal Spanyol itu meyakinkan Mudryk bahwa sang pemain tetap masuk dalam rencana jangka panjangnya di Stamford Bridge setelah mendapat menit bermain secara reguler.

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"Itu keputusan yang sepenuhnya masuk akal. Klub punya pelatih baru dan ia punya pandangan sendiri tentang sepakbola. Ia tahu pemain yang dibutuhkannya untuk memainkan sepakbola seperti itu. Ia menghampiri saya dan berkata terus terang: 'Lebih baik kamu pergi bermain, mendapat menit bermain, lalu kembali ke Chelsea. Saya mengandalkan kamu,'" kata Mudryk. Mengenai pertemuannya kembali dengan De Zerbi di London utara, ia menambahkan: "Kami bertemu dan ia berkata: 'Kamu senang? Ayo, kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama.'"