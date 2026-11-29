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Elliot Anderson menyebut Arsenal “benar-benar dilindungi” setelah Manchester City tidak mendapat penalti pada masa tambahan waktu dalam laga yang berakhir 2-2 di Stadion Emirates. Sang gelandang menegaskan handball Viktor Gyokeres “jelas” dan posisi tangannya “jelas bukan posisi normal”, sementara City kehilangan kesempatan memangkas jarak dari puncak klasemen Liga Primer menjadi tiga poin.

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Anderson kecam keputusan wasit

Anderson geram pada Minggu malam setelah VAR memutuskan Gyokeres tidak melakukan pelanggaran handball saat menghalau sundulan Josko Gvardiol yang mengarah ke gawang pada menit ke-97, ketika skor imbang 2-2. VAR menilai kontak dengan tangan itu tidak disengaja dan lengan penyerang Arsenal tersebut menempel ke tubuhnya.

Berbicara kepada Sky Sports seusai laga, Anderson mengatakan: “Kami seharusnya menang hari ini. Saya rasa mereka benar-benar dilindungi dalam beberapa hal, tetapi begitulah sepak bola.”

‘Saya baru melihat tayangannya lagi dan itu jelas’

Ia melanjutkan: “Saya rasa mereka bilang itu posisi normal, bukan? Tapi tangannya terangkat sampai ke sini. Itu jelas bukan posisi normal, tetapi begitulah adanya. Itulah yang kami hadapi dan kami akan terus berjuang.

“Saya tidak melihatnya saat kejadian, ada banyak hal yang terjadi. Tapi saya baru melihat tayangannya lagi dan itu jelas.” Ketika ditanya apakah VAR seharusnya bisa melihatnya dengan jelas, ia menjawab: “Saya rasa begitu, ya.” Ia juga melihat sisi positif dari penampilan City. Seperti dikutip Manchester Evening News, ia menambahkan: “Penampilan kami bagus, kami bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya.”

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Liga Primer jelaskan keputusan

Liga Primer segera merilis pernyataan: “Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Manchester City atas dugaan pelanggaran handball oleh Gyokeres telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR.” Dalam transkrip percakapan, wasit John Brooks berkata: “Mungkin bolanya mengenai tangan. Saya rasa itu tidak disengaja,” sebelum petugas VAR menjawab: “Itu tangan kiri, tangan kiri, menempel ke tubuh.”

Erling Haaland memimpin protes para pemain City kepada Brooks setelah peluit akhir. Keputusan itu merupakan salah satu dari beberapa keputusan kontroversial dalam laga panas yang menghasilkan sembilan kartu kuning, termasuk satu untuk Mikel Arteta yang membuatnya harus absen saat Arsenal bertandang ke Brentford.

City masih belum menang

Haaland dan Enzo Fernandez dua kali membawa City unggul sebelum Kai Havertz dan Jurrien Timber membalas. Timber menyamakan kedudukan pada menit ke-83 ketika Gianluigi Donnarumma membiarkan bola dari sepak pojok lolos dari tangannya. City masih belum meraih kemenangan di liga, meski naik ke posisi kedua, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal.