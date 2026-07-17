"Mereka bekerja di rumahku"... Pernyataan mengejutkan dari Enzo Fernández memicu kemarahan orang-orang Inggris

Bintang Argentina Enzo Fernández memicu gelombang kemarahan luas di media sosial di Inggris dan Argentina, setelah pernyataan kontroversial yang ia sampaikan menyusul lolosnya timnas negaranya ke final Piala Dunia 2026.

Pernyataan gelandang Chelsea tersebut muncul setelah Argentina mengalahkan Inggris 2-1 dalam pertandingan semifinal yang menegangkan pada Rabu lalu, sebuah laga yang kembali mengingatkan pada persaingan historis antara kedua tim.

Fernández sebenarnya sedang membela istrinya, Valentina Cervantes, yang menjadi sasaran kritik tajam sebelum pertandingan, setelah ia menyatakan bahwa anak-anaknya tidak akan melompat saat menyanyikan yel-yel terkenal di tribun Argentina, “Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris.”

Pemain tersebut mencoba menjelaskan posisi keluarganya dalam pernyataan yang dilansir oleh saluran televisi Argentina “Todo Noticias”, namun ia memilih kata-kata yang justru memicu krisis baru, di mana ia berkata: “Apa yang dikatakan istri saya sama sekali tidak bermaksud buruk. Intinya, kami menghormati orang-orang yang bekerja bersama kami dan membantu kami di rumah, dan mereka adalah orang-orang Inggris.”

Ia menambahkan dalam konteks yang sama: “Kami sangat memahami sejarah di balik pertandingan ini; yang kami inginkan hanyalah mencapai final. Apa yang kami lakukan adalah membela negara kami dan berupaya semaksimal mungkin demi seluruh rakyat Argentina. Demi semua yang gugur sebagai martir di Kepulauan Falkland.”

Pernyataan Fernández menuai reaksi keras di Inggris, di mana publik Inggris menganggapnya meremehkan mereka dan merendahkan rasa hormat dengan menyebut mereka “bekerja di rumahnya”, yang oleh banyak orang dianggap sebagai ungkapan yang sombong dan tidak pantas dari seorang bintang yang bermain dan tinggal di London.