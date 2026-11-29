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Bayern dilanda masalah cedera serius, terutama di posisi penyerang tengah. Harry Kane masih akan absen lama, tetapi penggantinya tampaknya sudah siap.

Menurut agen pemain Roger Wittmann, Eric-Maxim Choupo-Moting masih mampu membantu Bayern sekali lagi dengan menggantikan Kane hingga ia kembali.

Apakah kliennya bisa menjadi opsi bagi Bayern pada bursa transfer musim dingin? "Tentu saja," tegas Wittmann kepada Bild terkait kontrak Choupo-Moting di New York Red Bulls yang akan berakhir pada penghujung Desember. Ia juga menekankan bahwa pemain yang kini berusia 37 tahun itu masih memiliki kualitas untuk membantu Bayern yang tengah dilanda cedera.

"Ia mengenal klub itu, bukan? Dan musim lalu ia tampil luar biasa," kata Wittmann merujuk pada musim pertama Choupo-Moting di MLS yang memang mengesankan. Ia mencatatkan 19 gol dan lima assist dalam 38 pertandingan kompetitif bersama New York.

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Namun, musim keduanya di MLS sama sekali tidak berjalan mulus bagi mantan pemain tim nasional Kamerun itu. Choupo-Moting harus absen selama berbulan-bulan akibat masalah lutut dan sejauh ini baru mencetak lima gol dalam 22 pertandingan. Catatan itu belum tentu cukup untuk membuatnya layak kembali ke Bayern.

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Max Eberl isyaratkan perubahan sikap Bayern soal transfer

Choupo-Moting bergabung dengan Bayern dari PSG dengan status bebas transfer pada saat-saat terakhir bursa transfer musim gugur 2020 yang diwarnai pandemi COVID-19. Setidaknya dalam dua musim pertamanya, ia tampil sebagai pengganti Robert Lewandowski yang dapat diandalkan. Namun, pada musim terakhirnya, 2023/24, ia gagal mempertahankan level permainannya setelah sebelumnya menyepakati perpanjangan kontrak dan dilepas pada akhir musim. Pada 2025, ia bergabung dengan New York setelah berbulan-bulan tanpa klub.

Absennya Kane untuk waktu lama, riwayat Choupo-Moting bersama Bayern, serta fakta bahwa ia bisa didatangkan tanpa biaya memicu spekulasi belakangan ini mengenai kemungkinan ia kembali ke Munich pada pergantian tahun. Bild melaporkan bahwa nama Choupo-Moting memang dibahas secara internal.

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"Bayern yang harus memutuskannya. Kami tidak perlu merekomendasikannya. Mereka sudah mengenalnya lebih baik daripada kami. Ia berada di ruang ganti setiap hari selama bertahun-tahun. Mereka tahu persis sosok dan pemain seperti apa yang akan mereka dapatkan. Karena itu, saya pikir Bayern akan mengambil keputusan yang tepat dan menemukan penyerang yang tepat pada Januari," kata Wittmann menanggapi rumor yang beredar.

Anggota dewan olahraga Max Eberl belakangan sedikit membuka peluang merekrut pengganti Kane pada bursa transfer musim dingin. Namun, ia menegaskan keputusan itu harus dipertimbangkan matang-matang mengingat kemungkinan kembalinya pemain seperti Serge Gnabry. Setelah itu, Jamal Musiala kembali mengalami cedera pada paha kanannya yang sebelumnya sudah bermasalah dan mungkin kembali absen lebih dari enam pekan.

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"Sebelum menghadapi Lille, saya mengatakan bahwa kami akan melihat bagaimana situasinya ketika para pemain yang cedera kembali," kata Eberl di sela-sela hasil imbang 0-0 Bayern di Hamburg ketika ditanya soal kemungkinan transfer musim dingin. "Sebenarnya kami tidak merasa perlu melakukan apa pun. Sekarang hal yang tragis terjadi pada Jamal, jadi situasinya berubah. Dan tentu saja kami akan mencermati apa yang perlu dilakukan, apakah memang ada yang perlu dilakukan."

Itu memang bukan janji akan mendatangkan pemain, "tetapi saya juga tidak pernah sepenuhnya menutup kemungkinan itu".