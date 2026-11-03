Edouardo Camavinga, gelandang Real Madrid, berbicara tentang periode sulit yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir, mengungkap perubahan yang ia lakukan pada hidup dan cara kerjanya selama musim panas, serta menegaskan bahwa Jose Mourinho memberinya kepercayaan yang diperlukan untuk memulihkan level dan posisinya di dalam tim.

Pernyataan pemain Prancis itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang laga Real Madrid melawan AEK Athena, yang dijadwalkan besok pada matchday keempat fase liga Liga Champions Eropa, di mana ia juga menyinggung hubungannya dengan pelatih asal Portugal itu, kontribusinya dalam kemenangan di El Clasico terakhir, serta penyampaian belasungkawa dan ungkapan dukanya setelah meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang Tenerife, hari ini.

Camavinga: Saya Menjadi Pria Baru, dan Mourinho Memberi Saya Kepercayaan

Camavinga mengakui bahwa periode lalu tidak mudah baginya, terutama dengan berbagai pertanyaan yang muncul selama musim panas seputar masa depannya bersama Real Madrid, namun ia menegaskan bahwa ia memanfaatkan fase itu untuk mengevaluasi dirinya dan berupaya mengembangkan berbagai aspek dalam hidupnya.

Ia berkata: "Itu adalah periode yang sulit dan berat bagi saya, tetapi saya percaya bahwa bahkan setelah pengalaman negatif, kita selalu bisa menarik pelajaran positif."

Ia menambahkan: "Saya bekerja sangat keras selama musim panas, dan menjadi pribadi yang baru, karena saya menjadi lebih disiplin daripada sebelumnya. Saya berusaha keras untuk memenuhi harapan klub yang telah menaruh kepercayaan kepada saya. Saya menghabiskan banyak waktu memikirkan aspek-aspek yang perlu saya perbaiki, dan saya berbicara dengan pelatih, lalu ia memberi saya kepercayaan yang begitu besar."

Pemain itu mengungkap beberapa perubahan yang ia lakukan, dengan mengatakan: "Saya kembali belajar, dan itu adalah pengalaman yang sangat berbeda. Saya mengerjakan hal-hal yang biasanya tidak saya lakukan, seperti kedisiplinan dan datang dua atau tiga jam sebelum waktunya untuk berlatih di gym. Pola pikir saya juga berkembang dan saya menjadi lebih matang."

Camavinga berbicara secara positif tentang Mourinho, dengan mengatakan: "Dia adalah sosok yang sangat disukai, dan pelatih hebat yang memiliki sejarah gemilang. Kami belajar banyak darinya setiap hari, terutama terkait mentalitas yang harus kami miliki di atas lapangan."

Malam Menyakitkan di Bayern, dan Kontribusi Menentukan di El Clasico

Gelandang Prancis itu tidak mengabaikan kenangan tersingkirnya yang menyakitkan menghadapi Bayern Munich di perempat final Liga Champions Eropa musim lalu, saat ia mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-86 dari laga leg kedua, yang berakhir dengan kekalahan Real Madrid 3-4, hingga tersingkir dari turnamen dengan agregat 4-6 dari dua pertandingan.

Kartu merah Camavinga terjadi saat pertandingan sedang menuju akhir yang menegangkan, sebelum Bayern memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan Luis Diaz serta Michael Olise mencetak dua gol di menit-menit akhir, yang memastikan kelolosan ke semifinal.

Ketika ditanya tentang kontribusinya dalam gol kemenangan di El Clasico terakhir melawan Barcelona, dan apakah Kylian Mbappe telah menebus apa yang terjadi di Munich untuknya, Camavinga menjawab: "Saya telah memiliki kesempatan untuk memikirkan hal itu sejak musim panas, itu adalah hari yang menyakitkan. Tujuannya bukanlah balas dendam. Saya bekerja setiap hari agar bisa menampilkan performa seperti itu di atas lapangan, orang-orang akan melupakan apa yang saya lakukan di Barcelona, dan saya harus terus menampilkan performa yang sama di pertandingan-pertandingan mendatang."

Camavinga memainkan peran langsung dalam gol kemenangan yang dicetak Mbappe pada laga Barcelona melawan Real Madrid tanggal 25 Oktober lalu, setelah ia menerima bola dari umpan Arda Guler, lalu mengopernya kepada penyerang Prancis itu yang mencetak gol pada menit ke-88, hingga memastikan kemenangan tim Kerajaan dengan skor 2-1 di Stadion Camp Nou.

Pesan Menjelang Laga Melawan AEK

Camavinga menekankan pentingnya laga melawan AEK Athena, dengan mengatakan: "Kami harus serius. Kami sudah dekat untuk lolos ke babak play-off, tetapi kami masih jauh dari babak 16 besar. Real Madrid adalah satu-satunya tim yang menang dalam satu pertandingan di sini dari total delapan pertandingan, dan itu pasti memiliki makna."

Laga ini datang di saat Real Madrid sedang menjalani periode bagus di bawah kepemimpinan Mourinho, setelah meraih enam kemenangan beruntun di berbagai kompetisi, yang terakhir adalah kemenangan atas Racing Santander dengan skor telak tiga gol tanpa balas, dan tim berupaya melanjutkan kemenangan-kemenangan Eropanya serta memperkuat posisinya di fase liga.