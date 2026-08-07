Mercato saluran sepak bola Saudi: Korban Waleed Al-Farraj naik takhta "Thmanyah"

Bursa transfer musim panas di Liga Roshn menyaksikan gerak cepat dari klub-klub untuk memperkuat skuad mereka pada musim baru, dan tampaknya kanal-kanal televisi Saudi juga telah menyiapkan bursa transfer musim panas versi mereka sendiri.

Awalnya terjadi pada Mei lalu, ketika presenter Saudi ternama Turki Al-Ajma hengkang dari grup kanal "Rotana", setelah sebelumnya membawakan program "Kora" di "Rotana Khalijia".

Laporan media pada saat itu menegaskan bahwa presenter Saudi lainnya, Walid Al-Farraj, akan menjadi wajah kanal tersebut pada musim baru menggantikan Al-Ajma, dan hal itu benar-benar terjadi, di mana baru-baru ini diumumkan kesepakatan dengannya untuk membawakan program baru.

Presenter Saudi itu akan mulai membawakan programnya "Rotana Sport ma'a Walid" secara harian, mulai Rabu mendatang, bertepatan dengan 12 Agustus ini.

Adapun Turki Al-Ajma, kanal "Thmanyah", pemegang hak siar resmi kompetisi Liga Roshn Saudi, hari Jumat ini mengumumkan kesepakatan dengannya untuk membawakan program "Mal'ab Thmanyah" pada musim mendatang.

Kabar ini mendapat perhatian yang sampai kepada jurnalis Italia Fabrizio Romano, di mana ia membagikan melalui akun pribadinya di "X" sebuah video dari perkenalan Al-Ajma sebagai presenter baru di kanal "Thmanyah".

Hal ini terjadi setelah presenter Saudi Khalid Al-Shanif mengumumkan kelanjutan program "Dorina Ghair" di kanal Saudi pada musim mendatang.

Presenter Saudi lainnya, Abdulrahman Al-Humaidi, juga mengumumkan kelanjutan program "Nadina" di kanal "MBC1" pada musim mendatang.

Diperkirakan bahwa periode mendatang akan menyaksikan pengumuman lebih banyak program olahraga yang meliput kompetisi sepak bola Saudi sepanjang musim.

Perlu dicatat bahwa kompetisi musim baru sepak bola Saudi dimulai pada 13 Agustus ini, ketika kompetisi Liga Roshn bergulir, beberapa hari sebelum dimulainya turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.