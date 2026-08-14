Klub Al Ahli melanjutkan perjalanan meminjamkan talenta-talenta mudanya ke klub-klub Liga Roshn Saudi, bertepatan dengan dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Klub Al Ahli mengumumkan pada hari Jumat ini persetujuannya untuk meminjamkan pemainnya, Ayman Fallatah, ke skuad Al Faisaly yang baru saja promosi ke Liga Roshn, hingga akhir musim baru.

Fallatah akan menyusul rekan setimnya di Al Ahli, gelandang muda Eid Al Mawlad, yang sebelumnya telah disetujui oleh "Al Raqi" untuk dipinjamkan ke Al Faisaly hingga akhir musim juga.

Fallatah menjadi pemain kelima yang meninggalkan Al Ahli dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas ini, bersama Eid Al Mawlad, Abdulilah Al Khaibari yang pindah ke Al Fateh, serta Yassine Al Zubaidi dan Yazan Madani ke Al Khaleej.

Secara keseluruhan, Al Ahli kehilangan 7 pemain selama bursa transfer musim panas hingga saat ini, dipimpin oleh lima pemain pinjaman tersebut, serta winger asal Aljazair Riyad Mahrez dan gelandang asal Pantai Gading Franck Kessié, ditambah pelatih asal Jerman Matthias Jaissle.

Al Ahli memulai perjalanannya di Liga Roshn Saudi kemarin, Kamis, dengan kemenangan atas Al Diriyah dengan skor tanpa balas, yang dicetak oleh gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan yang datang dari Krasnodar Rusia.