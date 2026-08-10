Perkembangan terbaru di dalam klub Al-Ittihad Arab Saudi mengungkapkan kondisi kemarahan yang dialami pelatih Jerman Jens Wiesing, juru taktik tim, akibat cara manajemen menangani kebutuhannya selama periode bursa transfer musim panas, di samping berbagai situasi yang menyelimuti persiapan menuju musim baru.

Menurut jurnalis Mohammed Al-Bukairy, manajemen eksekutif klub Al-Ittihad telah "mengecewakan" pelatih Jerman itu setelah gagal memenuhi tuntutan teknisnya, terutama di beberapa posisi yang menurutnya membutuhkan penguatan mendesak sebelum kompetisi resmi bergulir.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa tuntutan Wiesing yang paling menonjol adalah mendatangkan pemain-pemain asing di posisi gelandang jangkar, dengan tujuan menambah kedalaman lini pertahanan dan memberi tim lebih banyak opsi di lini tengah. Namun, manajemen hanya mendatangkan pemain Senegal, Dion Lopy, meski pelatih memiliki sejumlah catatan atas kesepakatan tersebut.

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Keberatan Wiesing tidak berhenti pada urusan transfer, sebab sumber-sumber menyebutkan bahwa pelatih Jerman itu juga tidak puas dengan kamp persiapan tim, terutama di tengah keterlambatan kedatangan sejumlah pemain hasil transfer dan belum lengkapnya skuad yang ingin ia latih selama periode persiapan.









Cedera yang menumpuk juga menambah sulitnya tugas sang pelatih, setelah ia mendapati dirinya menghadapi sejumlah absennya pemain yang memengaruhi opsi-opsi teknisnya, di saat ia justru membutuhkan stabilitas dan menguji formasi inti sebelum musim dimulai.

Perkembangan-perkembangan ini menempatkan manajemen Al-Ittihad di hadapan ujian berat, terutama karena tim memasuki musim dengan ambisi besar, sementara tim kepelatihan menilai bahwa keterlambatan transfer, meningkatnya cedera, dan tidak terpenuhinya sejumlah tuntutan dapat memengaruhi kesiapan tim.