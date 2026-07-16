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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Merayakan Argentina... Tindakan Chelsea membuat para penggemar marah dan klub segera menarik kembali keputusannya

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Spain vs Argentina
Spain
Chelsea
E. Fernandez
Real Madrid
Inggris
Argentina
AS
Spanyol

Tweet tersebut langsung dihapus

Chelsea memicu gelombang kontroversi yang luas di kalangan suporter Inggrisnya, setelah klub tersebut merayakan penampilan gemilang pemain Argentina Enzo Fernández saat melawan tim nasional Inggris di semifinal Piala Dunia, sebelum dengan cepat menarik kembali dan menghapus postingan tersebut di bawah tekanan kritik.

Enzo Fernández mencetak salah satu dari dua gol yang membawa Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, sehingga membawa timnas negaranya ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, di mana mereka akan berhadapan dengan Spanyol di pertandingan final.

Akun resmi Chelsea di platform “X” mengunggah foto perayaan Enzo atas golnya ke gawang Inggris, sebuah langkah yang memicu kemarahan sebagian besar pendukung klub, yang menganggap perayaan atas gol yang dicetak ke gawang timnas Inggris sebagai tindakan yang tidak pantas dari sebuah klub Inggris.

Menghadapi meningkatnya komentar kemarahan, Chelsea segera menghapus foto tersebut dari akun resminya, dalam upaya meredam krisis dan menenangkan para pendukungnya.

Insiden ini terjadi di saat hubungan Enzo Fernández dengan para pendukung Chelsea sedang tidak dalam kondisi terbaiknya, setelah sang pemain beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk mencari pengalaman baru, di tengah beredarnya laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Meskipun Real Madrid telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya upaya untuk merekrut pemain tersebut selama jendela transfer musim panas, berbagai laporan menegaskan bahwa Enzo masih menjadi pilihan utama pelatih José Mourinho untuk memperkuat lini tengah tim Los Blancos.

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