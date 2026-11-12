"Merangkum situasi klub": Kondisi aneh menyelimuti para pemain Manchester United usai pemecatan Carrick

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Sebuah laporan media Inggris, hari Kamis ini, mengungkap reaksi para pemain Manchester United setelah mereka mengetahui keputusan pemecatan manajer, Michael Carrick.

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Pada hari Kamis ini, Manchester United mengumumkan kepergian Michael Carrick dari posisinya sebagai pelatih tim, menyusul awal musim yang mengecewakan bagi Manchester United di musim ini serta posisi tim yang berada di zona degradasi, sembari menegaskan tekadnya untuk menunjuk pelatih permanen baru secepat mungkin, di tengah kabar tentang kesepakatan dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino.

Manchester United menyatakan, dalam pernyataan resmi, bahwa mereka telah sampai pada keputusan sulit mengenai perlunya melakukan perubahan di level kepemimpinan teknis, mengingat tidak tercapainya hasil-hasil yang sejalan dengan ambisi mereka.

Menurut surat kabar "The Sun", para pemain Manchester United merasa bingung dan heran dengan sikap klub terhadap pelatih Michael Carrick, di mana sebuah sumber mengatakan: "Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun".

Carrick, yang dijadwalkan akan digantikan oleh Mauricio Pochettino, memimpin latihan seperti biasa pada hari Rabu kemarin bersama staf kepelatihannya.

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Tim tengah mengalami kekurangan pemain akibat absennya sejumlah pemain karena bergabung dengan tim nasional masing-masing, namun latihan tetap berlangsung seperti biasa.

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Sebuah sumber mengatakan kepada surat kabar tersebut: "Banyak pemain yang absen, tetapi mereka yang hadir tetap bermain seperti biasa. Ini hal yang aneh. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, meskipun ada segala keriuhan dan spekulasi".

Ia melanjutkan: "Para pemain sama bingungnya dengan orang lain tentang apa yang sedang terjadi. Ini merangkum situasi Manchester United saat ini dan bagaimana klub ini dikelola".

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Carrick secara resmi dibebastugaskan dari jabatannya pada hari Kamis ini setelah pemilik klub Avram Glazer menyetujui keputusan tersebut dan memberikan lampu hijau untuk mengajukan tawaran resmi kepada pelatih timnas Amerika Serikat, Pochettino.

Carrick terlihat muncul di lapangan latihan United di Carrington beberapa saat sebelum pukul delapan pagi, tetapi ia pergi hanya dua jam kemudian setelah pertemuan langsung dengan para pejabat United.

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Itu menjadi akhir dari saga panjang yang menyaksikan Carrick menjalani sejumlah sesi latihan sementara segala sesuatunya sudah jelas.

Kontrak mantan pelatih Tottenham dan Chelsea, Pochettino, yang berdurasi empat tahun dan ia tanda tangani dengan Amerika Serikat pada musim panas lalu, memuat klausul penalti senilai 7,4 juta pound sterling.

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Tagihan mahal untuk pergantian pelatih

Tagihan kompensasi Manchester United untuk penunjukan dan pemecatan para pelatih serta direktur olahraga telah melampaui 100 juta pound sterling sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson, jika Mauricio Pochettino menggantikan Michael Carrick.

Perekrutan Pochettino dan pemecatan Carrick kemungkinan besar akan menaikkan tagihan kompensasi yang telah dibayarkan Manchester United selama 13 tahun terakhir sejak kepergian Ferguson menjadi sedikit lebih dari 108 juta pound sterling, sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "Telegraph".

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa itu merupakan jumlah yang sangat besar bagi sebuah klub yang telah memberhentikan 322 karyawan selama dua tahun terakhir demi menekan biaya, dengan catatan bahwa Manchester United mengalami kerugian sebesar 444 juta pound sterling selama tujuh musim terakhir.