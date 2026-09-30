Meraih sesuatu yang tak ternilai harganya: Diomande menekan Mourinho dan mengancam takhta Vinicius

Tampaknya pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang baru saja bergabung dengan skuad Real Madrid, akan menambah tekanan pada rekan setimnya asal Brasil, Vinicius Junior, terutama karena keduanya lebih menyukai bermain di posisi sayap kiri.

Diomande mampu beradaptasi di sayap kanan, tetapi ia menunjukkan penampilan terbaiknya di sayap kiri, dan hal itu terlihat jelas pada Selasa kemarin, ketika ia tampil gemilang bersama timnas Pantai Gading melawan Somalia, dalam babak kualifikasi Piala Afrika.

Menurut surat kabar Catalunya, "Mundo Deportivo", apa yang ditampilkan Diomande semakin menajamkan pertanyaan yang diajukan banyak orang: haruskah Mourinho (pelatih Real Madrid) mencadangkan Vinicius di bangku cadangan dan memberikan posisi sayap kiri di lini serang Real Madrid kepada Yan Diomande?

Memang benar timnas Pantai Gading tidak menghadapi lawan kelas atas, tetapi timnas Somalia mengandalkan pertahanan yang rapat, dan itulah yang justru sangat dibutuhkan oleh seorang pemain sayap seperti Yan Diomande, sehingga penampilan pemain Real Madrid ini layak mendapat pujian.

Yan Diomande menuntaskan 5 dari 6 upaya dribel, melepaskan 3 tembakan, dan menciptakan 3 peluang lain untuk rekan-rekannya melalui umpan-umpannya. Memang benar ia tidak mencetak atau menciptakan gol, tetapi ia meraih sesuatu yang tak ternilai dalam pertandingan seperti ini: menciptakan peluang.





Ketika pemain sayap lawan menekannya, ia menerobos ke jantung pertahanan, dan ketika ia menemukan ruang, ia melewati para bek, serta ketika ia menerima bola, sesuatu hampir selalu terjadi, yang meningkatkan kualitas permainan.

Semua ini sangat kontras dengan apa yang terjadi belakangan ini ketika Vinicius, pemain yang tidak efektif itu, masuk ke lapangan, baik bersama Real Madrid maupun timnas Brasil, menurut yang disebutkan surat kabar Catalunya tersebut.

Tampaknya Yan Diomande percaya diri; ia tidak membutuhkan masa adaptasi yang panjang atau keraguan yang besar untuk menunjukkan penampilan terbaiknya jika Mourinho memberinya waktu bermain secara reguler.

Memang benar Vinicius adalah pesepak bola yang hebat dan ia telah membuktikannya di atas lapangan, tetapi sudah lama sejak ia menampilkan level terbaiknya, dan dalam dunia sepak bola yang serba cepat, tampak semakin wajar untuk membayangkan Vinicius sebagai pemain cadangan di Real Madrid.