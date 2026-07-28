Tim Al-Ahli Saudi menutup pemusatan latihan luar negerinya sebagai persiapan menyambut musim sepak bola baru 2026-2027 dengan hasil mengecewakan lagi, sehingga gagal meraih kemenangan keduanya.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 melawan Fulham dari Inggris, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa hari ini, dalam laga uji coba keenam sekaligus terakhir tim tersebut selama pemusatan latihan luar negerinya di Austria dan Portugal, menjelang dimulainya musim baru.

Al-Ahli yang membuka keunggulan pada menit ke-20 pertandingan, melalui penyerang Brasilnya, Ricardo Matias, sebelum tim Inggris itu menyamakan kedudukan beberapa menit sebelum babak pertama berakhir.

Pertandingan ini merupakan laga kedua yang dijalani Al-Ahli, Selasa hari ini, setelah sebelumnya kalah, pada siang hari, dari tim Portimonense asal Portugal dengan skor 2-0.

Pertandingan melawan Fulham diwarnai keikutsertaan sebagian besar pemain inti secara normal, berbeda dengan laga melawan Portimonense yang tidak diikuti pemain asing kecuali sayap asal Brasil, Wanderson Galeno.

Dengan demikian, Al-Ahli mengakhiri pemusatan latihan luar negerinya di Austria dan Portugal dengan satu kemenangan tunggal, yang diraih atas Saalfelden dari Austria dengan skor 8-0, pada laga uji coba pertama.

Setelah itu, Al-Ahli menelan 3 kekalahan, dari Holstein Kiel asal Jerman, Vitoria Guimaraes, dan Portimonense asal Portugal, sementara bermain imbang dengan skor positif melawan Rio Ave asal Portugal dan Fulham asal Inggris.

Tim Saudi itu dijadwalkan kembali ke kota Jeddah dalam beberapa jam ke depan, guna menjalani persiapan akhir di Kerajaan sebelum dimulainya musim baru.