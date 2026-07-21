Kiper timnas Tanjung Verde, Vozinha, menjadi salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026, setelah berubah dari pemain yang tidak dikenal secara global menjadi fenomena di media sosial berkat penampilan-penampilannya yang mencolok di turnamen tersebut. Namun, puncak daftar pemain dengan penambahan pengikut terbanyak di "Instagram" justru jatuh ke tangan bintang lain.

Menurut data yang dipublikasikan situs "Sportico", jumlah pengikut Vozinha yang berusia 40 tahun melonjak dari sekitar 30 ribu sebelum turnamen dimulai menjadi 29,43 juta pengikut setelah turnamen berakhir, sehingga mencatatkan peningkatan sebesar 29,4 juta pengikut, dalam salah satu kisah sukses paling menonjol di luar lapangan hijau selama Piala Dunia.

Meski pertumbuhan luar biasa ini, Erling Haaland, penyerang Norwegia, memuncaki daftar setelah menambahkan 32,1 juta pengikut ke akunnya, sehingga total pengikutnya melonjak dari 40,6 juta menjadi 72,7 juta.

Jaringan RMC Prancis menyoroti bahwa popularitas penyerang Manchester City itu meningkat pesat di dalam Amerika Serikat, karena sebelumnya ia tidak memiliki jangkauan yang sama di kalangan penggemar Amerika sebelum turnamen, sebelum akhirnya kepribadiannya yang ceria dan unggahan-unggahannya yang tidak biasa di "Instagram" berperan dalam menarik jutaan pengikut baru.

Baca juga:

Tebas: Kemenangan timnas ini menyelamatkan jabatan Infantino

Di antara unggahan yang paling viral adalah kemunculannya setelah kembali ke Norwegia ketika meninggalkan pesawat sambil membawa rakun yang diawetkan di bawah lengannya, sementara hewan itu memegang botol kosong, dalam sebuah momen yang memicu interaksi luas di berbagai platform media sosial.

Daftar tersebut juga diwarnai kehadiran pemain Prancis melalui Michael Olise, bintang Bayern Munich, yang jumlah pengikutnya berlipat lebih dari dua kali setelah tampil gemilang bersama timnas Prancis di Piala Dunia, sehingga jumlahnya melonjak dari 5,2 juta menjadi 10,9 juta pengikut, dengan peningkatan sebesar 5,7 juta.

Urutan pemain dengan penambahan pengikut baru terbanyak di Instagram selama Piala Dunia 2026, menurut situs "Sportico":

Erling Haaland (Norwegia): +32,1 juta pengikut

Vozinha (Tanjung Verde): +29,4 juta

Jude Bellingham (Inggris): +12 juta

Cristiano Ronaldo (Portugal): +11,4 juta

Lamine Yamal (Spanyol): +11 juta

Neymar (Brasil): +7,7 juta

Lionel Messi (Argentina): +7,5 juta

Gilberto Mora (Meksiko): +6,6 juta

Michael Olise (Prancis): +5,7 juta

Endrick (Brasil): +5,6 juta