"Meraih 15 gelar"... Real Madrid mencapai kesepakatan dengan bintang utamanya untuk mengakhiri kontrak secara damai

Sebuah laporan media menegaskan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan salah satu pemainnya, hari Rabu ini, untuk mengakhiri kontrak di antara keduanya secara damai pada musim panas ini.

Seiring dengan perubahan besar yang terjadi di Real Madrid, setelah terpilihnya Florentino Pérez sebagai presiden klub untuk masa jabatan baru, serta kembalinya pelatih asal Portugal, José Mourinho, untuk memimpin Los Blancos, masa depan sejumlah pemain pun menjadi tidak jelas.

Kedatangan José Mourinho semakin memperumit posisi Dani Ceballos di Real Madrid, di mana berbagai laporan menegaskan bahwa ia tidak termasuk dalam rencana pelatih asal Portugal tersebut untuk musim depan.

Sementara itu, surat kabar “AS” melaporkan bahwa klub dan sang pemain telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri kariernya di Real Madrid.

Mourinho, yang tidak terlalu mengandalkannya, telah meminta manajemen Real Madrid untuk memfasilitasi kepergiannya, dan Ceballos siap melepaskan tahun terakhir kontraknya agar dapat hengkang secara bebas dan mencapai kesepakatan dengan klub mana pun yang ia pilih.

Perlu dicatat bahwa kontrak Ceballos dengan Real Madrid berlaku hingga musim panas 2027, namun kesepakatan ini akan mengakhiri kontraknya pada musim panas ini.

Real Betis, yang selama bertahun-tahun berusaha mendatangkan kembali bintang mudanya, terus memantau sang pemain dengan cermat, dan tampaknya kesepakatan ini akhirnya mulai terwujud setelah beberapa jendela transfer berlalu.

Ceballos selalu ingin kembali ke klub tempat ia dibesarkan dan berkembang, hingga ia membatalkan kepindahannya ke Ajax beberapa minggu lalu—sebuah kesepakatan yang hampir pasti terwujud—karena ia tahu situasinya bisa berubah menguntungkan Betis.

Kini ia akan menjadi pemain bebas transfer, dan saat itulah Real Betis akhirnya dapat menyelesaikan kesepakatan yang hingga kini tampak sangat sulit karena nilai transfer dan gajinya.

Klub berencana menawarkan kontrak kepada Ceballos dengan durasi antara empat hingga lima tahun, agar ia dapat memperoleh kembali sebagian gaji yang hilang saat masih bermain untuk Real Madrid pada musim terakhirnya.

Ceballos bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2017 dari Real Betis, dan saat itu ia merupakan salah satu talenta muda terkemuka di sepak bola Spanyol setelah memenangkan penghargaan Pemain Terbaik di Kejuaraan Eropa U-21 pada musim panas tahun itu.

Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 215 pertandingan resmi bersama Real Madrid dan meraih sederet gelar prestisius, termasuk tiga gelar Liga Champions (2018, 2022, dan 2024), dua gelar La Liga (2022 dan 2024), satu gelar Copa del Rey (2023), tiga gelar Piala Dunia Antarklub (2017, 2018, dan 2022), satu gelar Piala Interkontinental (2024), dua gelar di Piala Super Eropa (2022 dan 2024), serta tiga gelar di Piala Super Spanyol (2018, 2022, dan 2024), yang menjadikannya salah satu pemain Spanyol dengan gelar terbanyak bersama klub tersebut dalam satu dekade terakhir.

Namun, meskipun memiliki banyak gelar, posisinya di Bernabéu tidak pernah terjamin. Faktanya, karena minimnya waktu bermain pada musim-musim awalnya, ia dipinjamkan ke Arsenal selama dua musim antara tahun 2019 dan 2021, dan kembali dari Liga Primer Inggris sebagai pemain yang lebih matang dan lengkap, namun ia selalu kesulitan menemukan tempat di susunan pemain inti Zidane dan Ancelotti, yang saat itu memiliki trio gelandang yang sangat kuat, terdiri dari Casemiro, Kroos, dan Modrić, yang tidak dapat digantikan oleh Ceballos ketika diberi kesempatan.