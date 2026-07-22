Menyusul perayaan gol bersama Lennart Karl di FC Bayern: Tom Bischof menjalin kemitraan khusus

Dulu, di FC Bayern, Schafkopf dianggap sebagai permainan favorit saat bepergian atau dalam acara malam bersama tim. Thomas Müller bahkan hingga kini masih menyelenggarakan turnamennya sendiri setiap tahun di München. Kini situasinya telah berubah: di kalangan generasi muda seperti Tom Bischof (21), Aleksandar Pavlovic (22), dan Lennart Karl (18), Uno menjadi permainan yang paling populer.

Kegemaran ini terungkap ke publik menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada musim semi lalu. “Dalam permainan Uno, aku jelas yang terbaik! Jangan coba-coba membantahku,” kata Bischof saat itu dalam konferensi pers. Saat ia meninggalkan ruang konferensi pers menuju kantin, terdengar Pavlovic berteriak, “Kenapa kamu bilang kamu yang terbaik dalam Uno?” Ketika Karl mencetak gol pada pertandingan berikutnya, ia dan Bischof merayakannya dengan gerakan khas Uno. Setelah itu, ia menulis di Instagram kepada Bischof, “Ambil 4.”

Tampaknya hal ini juga menarik perhatian penerbit permainan kartu Uno, Matell. Pada hari Rabu ini, Bischof diperkenalkan sebagai duta promosi resmi Uno. Ia sendiri membagikan foto-foto dirinya bersama kartu Uno di Instagram.

Peran baru Tom Bischof di FC Bayern

Di FC Bayern, Bischof berpotensi menjadi salah satu pemain yang bersinar di musim mendatang. Setelah kepergian Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro tanpa biaya transfer, ia saat ini direncanakan sebagai gelandang bertahan ketiga di belakang Joshua Kimmich dan Pavlovic. Sesuai dengan hal tersebut, ia mengambil nomor punggung 8 milik Goretzka.

Pada musim pertamanya di München, Bischof masih lebih sering diturunkan sebagai bek sayap. Ia kemudian gagal masuk ke dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia. Namun, sangat mungkin bahwa di masa depan ia juga akan memainkan peran di tim nasional Jerman di bawah pelatih nasional yang ditunjuk, Jürgen Klopp. Karena Bischof tidak ikut serta dalam Piala Dunia, ia—berbeda dengan hampir semua rekan setimnya—sudah memulai persiapan untuk musim baru sejak hari Senin.