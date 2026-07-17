Dewan Direksi Bayern Munich mengadakan rapat pada hari Jumat ini untuk membahas masa depan Michael Oliasi, pemain sayap klub Bavaria tersebut, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” hari ini secara tegas mengonfirmasi bahwa Oliisi telah memberi tahu rekan-rekannya selama Piala Dunia 2026 tentang keinginannya untuk pindah ke Real Madrid.

Florian Plettenberg, jurnalis terkenal dari jaringan "Sky Sport Jerman", menulis: "Bayern Munich masih menanggapi dengan tenang laporan eksklusif yang diterbitkan oleh surat kabar 'L'Équipe'."

Ia menambahkan: “Pihak manajemen klub kembali membahas posisinya hari ini, dan hal ini mendapat persetujuan penuh dari semua pemegang keputusan, termasuk Uli Hoeneß. Posisi klub adalah bahwa Michael Oulisi tidak ditawarkan untuk dijual, dan klub juga berpendapat bahwa ia tidak berada dalam situasi yang memungkinkan pihak mana pun untuk menekannya.”

Ia melanjutkan: “Bayern Munich sepenuhnya menyadari bahwa Real Madrid mungkin menjadi pilihan bagi Oliisi di masa depan, dan ini bukanlah rahasia, namun saat ini, klub berencana untuk mengandalkan sang pemain sepenuhnya. Kontrak bintang Prancis tersebut berlaku hingga tahun 2029, dan tidak memuat klausul apa pun yang memungkinkan dia hengkang.”



Dia melanjutkan: “Semua pintu masih tertutup pada tahap ini, dan Bayern Munich ingin memperpanjang kontrak Oulisi, serta bersiap untuk menjadikannya salah satu dari tiga pemain dengan gaji tertinggi di klub.”

Dia menambahkan: “Bayern Munich masih mengandalkan dua faktor utama terkait masa depan Oulisi, yaitu: pertama, penegasan dari Florentino Pérez, serta pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Real Madrid, di mana Pérez secara pribadi menegaskan kepada manajemen Bayern Munich bahwa Real Madrid tidak berencana merekrut Oulisi pada musim panas ini, dan tidak berniat mengajukan tawaran apa pun untuk mendatangkannya saat ini.”

Dia melanjutkan: “Bayern percaya 100% pada penegasan Pérez, berdasarkan hubungan istimewa yang terjalin antara kedua klub.”

Ia menambahkan: “Kedua, pesan-pesan yang diterima Bayern Munich langsung dari Oulissi dan perwakilannya selama Piala Dunia, di mana kedua belah pihak menegaskan bahwa mereka tidak berniat hengkang, dan ingin tetap bersama klub.”

Dia menyimpulkan: “Hingga hari ini, baik Oliisi maupun perwakilannya belum menyampaikan keinginan apa pun kepada manajemen Bayern Munich untuk meninggalkan klub selama jendela transfer musim panas saat ini.”