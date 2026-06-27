Menyusul kabar tentang Jesus... Federasi Sepak Bola Arab Saudi memutuskan masa depan Donis

Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi mulai mengambil langkah untuk mengevaluasi partisipasi tim nasional dalam Piala Dunia 2026, menyusul tersingkirnya tim tersebut lebih awal dari babak penyisihan grup, di tengah kemarahan para pendukung dan tuntutan agar dilakukan perubahan pada jajaran pelatih yang dipimpin oleh Georgios Donis dari Yunani.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup. Mereka hanya berhasil mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan, setelah sebelumnya bermain imbang melawan Uruguay dan kalah dari Spanyol, sehingga mengakhiri perjalanan mereka di peringkat keempat dan terakhir di Grup 8.

Surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Saudi sedang menunggu dua laporan terpisah untuk mengevaluasi partisipasi “Al-Akhdar” dalam turnamen tersebut, sebuah langkah yang mungkin akan menentukan masa depan staf teknis pada tahap mendatang.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa laporan pertama akan diserahkan oleh Matt Crocker, Direktur Eksekutif Sepak Bola, sedangkan Fahd Al-Mufarrij, Direktur Eksekutif Tim Nasional Utama, akan menyusun laporan kedua. Kedua laporan tersebut akan memuat evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang menyertai partisipasi tim nasional, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan utama baik dari segi teknis maupun administratif.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa kedua laporan tersebut akan menjadi dasar yang akan diandalkan oleh pejabat Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam mengambil keputusan akhir mengenai kelanjutan masa jabatan Donis atau penghentian tugasnya, di tengah meningkatnya kritik yang ditujukan kepada pelatih asal Yunani tersebut setelah penampilan tim nasional yang kurang memuaskan di Piala Dunia.

Sebelumnya, beberapa laporan menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi berencana untuk mengontrak pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mantan pelatih Al-Nassr. Baca selengkapnya