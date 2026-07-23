Sejumlah laporan media mengungkap perkembangan baru terkait masa depan pemain asal Prancis Karim Benzema bersama Al Hilal Saudi, di tengah situasi ketidakpastian yang menyelimuti statusnya menjelang dimulainya kompetisi musim baru Liga Roshn Pro.

Menurut jurnalis Inggris Ben Jacobs, manajemen Al Hilal telah memulai pembicaraan dengan Benzema untuk menentukan masa depannya, di saat klub terus mempelajari opsi-opsi lini serangnya di bursa transfer musim panas.

Laporan itu menjelaskan bahwa Benzema bersikeras mendapatkan peran utama di dalam tim, dan tidak ingin bertahan jika ia bakal dikeluarkan dari perhitungan tim pelatih atau menjadi pemain cadangan selama musim mendatang.

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Ia menambahkan bahwa penyerang asal Prancis itu benar-benar menolak skenario yang beredar di sejumlah media Saudi, yang menyebut bahwa ia akan didaftarkan hanya untuk tampil di pertandingan Liga Champions Asia Elite, tanpa berada dalam daftar tim untuk kompetisi lokal.

Di sisi lain, Al Hilal masih memantau bursa penyerang, di mana mereka mempertimbangkan untuk merekrut seorang ujung tombak baru pada periode transfer saat ini, yang bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan masa depan Benzema bersama "Sang Pemimpin" dalam beberapa pekan ke depan.

Perlu dicatat bahwa Benzema bergabung dengan Al Hilal pada Januari lalu, tetapi ia gagal membuktikan kualitasnya terutama di laga-laga besar, dan meskipun ada dirinya, Sang Pemimpin tidak mampu meraih gelar Liga Roshn maupun Liga Champions Asia.