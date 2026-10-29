"Menyia-nyiakan uang Al Hilal": Serangan keras terhadap Inzaghi usai kekalahan dari Al Shamal

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal Arab Saudi, menuai serangan pedas usai kekalahan mengejutkan yang dideritanya dari Al Shamal Qatar dalam ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal kalah dari Al Shamal dengan skor 1-3, pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa kemarin lusa, di Stadion Al Bayt, Al Khor, dalam pekan ketiga fase liga turnamen Asia tersebut.

Pewarta olahraga Arab Saudi, Abdullah Falatah, menyindir cara Inzaghi mengatur jalannya pertandingan, menilai dialah penyebab utama kekalahan itu, akibat keputusan-keputusan teknis yang diambilnya.

Falatah berkata, dalam pernyataan kepada saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Roshn Arab Saudi: "Saya menarik kembali ucapan bahwa uang adalah segalanya setelah apa yang saya lihat dari Al Hilal. Kadang Anda punya uang, tetapi datang pelatih Anda untuk menyia-nyiakan uang itu."

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Ia menjelaskan: "Uang bukanlah segalanya. Harus ada pelatih yang tahu bagaimana mengelola uang ini. Tim memiliki pemain yang nilainya satu miliar (riyal), lalu datang dia (Inzaghi) menempatkan seluruh pemain inti di bangku cadangan."

Ia menambahkan: "Dia (Inzaghi) menganggap Al Shamal sebagai tim yang masih baru, padahal tim itu bersaing di Liga Qatar musim lalu, dan memiliki pemain-pemain istimewa yang di antaranya Riyad Mahrez."

Ia melanjutkan: "Memang benar ini bukan akhir dari segalanya, dan bukan pula pertandingan final turnamen, tetapi Al Hilal punya harga dirinya, dan tidak pantas menyerah dengan cara seperti itu, dengan mendudukkan seluruh pemain inti di luar lapangan."

Ia melanjutkan: "Inzaghi bermain dengan pemain-pemain lapis kedua, dan semuanya jauh dari atmosfer pertandingan, serta menghadirkan ramuan aneh untuk kekalahan. Dia memikul tanggung jawab atas kekalahan itu tanpa perdebatan sedikit pun."

Ia menutup: "Setiap pelatih berhak melakukan rotasi, tetapi apa yang terjadi bukanlah rotasi. Ini adalah kesembronoan, perusakan terhadap tim, dan ketidakhormatan terhadap tim lawan. Karena itu Inzaghi sangat pantas menerima kekalahan."

Perlu dicatat bahwa Inzaghi menjalani pertandingan melawan Al Shamal hanya dengan 3 pemain inti, yaitu kedua bek sayap Muteb Al Harbi dan Theo Hernandez, serta gelandang Mohamed Kanno, sementara ia mengandalkan pemain-pemain cadangan di sisa susunan pemain.