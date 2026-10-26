Bukan hanya Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho yang menjadi pemenang pada malam di Camp Nou; dalam sebuah pertandingan yang dipenuhi atmosfer ketegangan dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sepak bola Spanyol melahirkan pemenang lain yang tak seorang pun menduganya, yaitu sang wasit.

Laga El Clasico yang dimenangi Real Madrid lewat dua gol Kylian Mbappe menghasilkan kemenangan baru bagi kepemimpinan wasit Spanyol, dengan tokoh utamanya wasit internasional kawakan Juan Martinez Munuera, yang dipilih untuk memimpin pertandingan terpenting musim ini sejauh ini.

Pujian bulat

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", komunitas wasit di Spanyol sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan wasit asal Valencia itu, terlebih karena ia menyadari besarnya ketegangan luar biasa yang mendahului pertemuan di Barcelona tersebut.

Munuera memimpin pertandingan dengan kepiawaian dan ketenangan yang patut dicemburui, tanpa perlu membanjiri lapangan dengan kartu. Dalam 90 menit pertarungan fisik dan taktis, ia hanya mengeluarkan enam kartu kuning, tiga untuk masing-masing tim, tiga di antaranya muncul pada masa injury time untuk Mbappe, Huijsen, dan Adeyemi. Sementara itu, Gordon dan Balde dari Barcelona, serta Tchouameni dari Real Madrid, mendapat peringatan karena pelanggaran yang hanya terkait dengan permainan.

Momen kontroversial

Meski tampil apik, pertandingan ini tak lepas dari sejumlah momen yang memicu perdebatan. Ada tekel keras dari Cucurella terhadap Lamine Yamal pada menit ke-37, serta tekel yang lebih kontroversial dari Cancelo dari belakang terhadap Diomande, momen yang dikeluhkan Real Madrid karena tidak adanya intervensi dari ruang teknologi video asisten VAR yang dipimpin Javier Iglesias Villanueva.

Para analis menilai tekel Cancelo tidak layak diganjar kartu merah, tetapi setidaknya pantas mendapat kartu kuning, sama seperti tekel Camavinga terhadap Rodrygo yang juga luput dari perhatian wasit. Namun itu tetap merupakan detail kecil yang tidak memengaruhi gambaran umum dari penampilan kepemimpinan wasit berkelas tinggi.

Perlindungan khusus dan penunjukan rahasia

Sumber-sumber mengungkap bahwa Komite Teknis Wasit CTA berupaya keras melindungi penunjukan Munuera dengan segala cara, dan mengerahkan upaya gigih untuk mencegah bocornya hal itu ke media. Meski ia telah menonjol sebagai kandidat terkemuka sejak pertengahan pekan lalu, penunjukan resminya untuk memimpin El Clasico kelima dalam kariernya baru dipastikan pada hari Sabtu.

Keberhasilan ini memperkuat pesan yang ingin disampaikan ketua badan wasit Fran Soto baru-baru ini, ketika ia dengan bangga memuji para wasit Spanyol dan menyebut mereka sebagai "yang terbaik di dunia", dan pada malam ketika semua orang menanti kesalahan-kesalahan kepemimpinan wasit, Munuera menjadi pemenang besar lainnya.



