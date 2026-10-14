Wayne Rooney, mantan penyerang Manchester United, ikut masuk ke dalam perdebatan seputar krisis Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr Arab Saudi, dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, yang berusia 41 tahun, menjadi pusat perhatian selama jeda internasional karena perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus, yang berakhir dengan kepergiannya secara mendadak dari pemusatan latihan timnas Portugal.

Banyak mantan bintang yang mengomentari situasi ini dari berbagai sudut pandang, namun pendapat Wayne Rooney, yang pernah berbagi ruang ganti dengan Ronaldo di Manchester United, menarik perhatian.

Rooney berkata dalam program "Stick to United": "Hal pertama yang saya katakan kepada diri sendiri adalah mengapa? Melemahkan posisi manajer Anda dan rekan-rekan satu tim dengan cara yang dia lakukan adalah hal yang sangat salah."

Rooney tetap pada pendiriannya dan emosinya semakin meningkat setelah itu, ketika ia menambahkan: "Anda tidak bisa mendikte apa yang harus dikatakan seorang pelatih. Ini hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya."

Kemudian ia melontarkan pernyataan paling kerasnya di akhir, dengan mengatakan: "Setiap pemain sampai pada satu tahap di mana ia harus pensiun dari level internasional. Ini hal yang wajar, dan sayangnya, dia tidak menangani hal ini dengan baik. Menyedihkan melihatnya."

Perlu diingat bahwa hubungan Cristiano dan Rooney mengalami ketegangan besar, baik ketika keduanya berada di Manchester United maupun setelah pemain Inggris itu pensiun.