Menyedihkan: PSV menggunakan opsi pembelian senilai 8 juta euro, namun tetap gagal

PSV sangat mempertimbangkan kemungkinan bahwa Anass Salah-Eddine tidak akan kembali ke Eindhoven, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Klub tersebut telah berupaya selama berbulan-bulan untuk membeli bek kiri yang dipinjam dari AS Roma itu secara permanen, namun kesepakatan belum tercapai. Oleh karena itu, PSV kini juga mencari opsi lain untuk posisi bek kiri.

Salah-Eddine tampil mengesankan saat dipinjamkan ke PSV musim lalu. Bek kiri berusia 24 tahun ini bermain sangat baik di paruh pertama musim, namun mengalami masalah fisik setelah Piala Afrika, yang membuat performanya menurun.

Namun, PSV tetap ingin melanjutkan kerja sama dengannya. Klub asal Eindhoven ini memiliki opsi pembelian sebesar delapan juta euro dan telah memberi tahu AS Roma bahwa mereka ingin menggunakannya. Namun, transfer permanen ini bergantung pada kesepakatan pribadi dengan sang pemain.

Di situlah letak masalahnya saat ini. PSV berusaha mengikat Salah-Eddine dengan kontrak jangka panjang, namun manajemennya belum menerima tawaran tersebut. Akibatnya, tidak jelas apakah opsi pembelian yang telah disepakati sebelumnya masih berlaku.

Jika Salah-Eddine masih terbuka untuk kembali, PSV mungkin harus bernegosiasi ulang dengan AS Roma. Hal ini menjadi lebih rumit karena telah terjadi perubahan dalam jajaran manajemen klub Italia tersebut.

Untuk saat ini, kembali ke Roma tampaknya menjadi skenario yang paling mungkin. Bek tersebut masih terikat kontrak di sana hingga pertengahan 2028 dan akan kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di tim, setelah sebelumnya gagal merebut posisi starter tetap.