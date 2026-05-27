Menyedihkan: Mantan pemain timnas Belanda tampil dalam video klip lagu Piala Dunia

Jeremie Frimpong tidak dimasukkan oleh pelatih nasional Ronald Koeman ke dalam skuad final tim nasional Belanda untuk Piala Dunia. Padahal, pemain Liverpool tersebut tampaknya sudah menganggap dirinya akan ikut serta dalam Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Frimpong muncul pada hari Senin dalam sebuah video di TikTok milik rapper asal Suriname, Jonna Fraser. Dengan lagu 'We're All Gonna Make It', para penggemar timnas Belanda diajak untuk bersemangat menyambut Piala Dunia.

Pemain kaki kanan, yang ditandai dalam video dengan teks 'World Cup ready!', menari dengan riang, berharap mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia. Namun, Koeman pada Rabu menyampaikan kabar buruk bagi pemain yang telah 15 kali membela timnas ini.

Pelatih timnas itu ditanya pada konferensi pers Rabu apakah absennya Frimpong terkait dengan cedera. Itu bukan masalahnya, tapi kecenderungan cedera memang berperan.

''Memang itu gambaran musim ini, bahwa dia sering mengalami cedera. Terakhir kali terjadi saat melawan Ekuador, ketika dia masuk sebagai pemain pengganti dan segera keluar lagi. Hal itu sering terjadi. Itu masalah fisik,'' kata Koeman.

Namun, bukan hanya kecenderungan cedera yang berperan. ''Tapi saya juga memilih pemain lain sebagai sayap kanan,'' tambah pelatih tim nasional itu. Koeman mengacu pada Crycensio Summerville, yang terdegradasi dari Liga Premier bersama West Ham United.