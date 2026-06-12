Menyedihkan: inilah alasan mengapa Santiago Gimenez tidak bermain sama sekali pada Kamis lalu saat membela Meksiko

Santiago Gimenez tidak lagi menjadi penyerang cadangan di belakang Raúl Jiménez, demikian kesimpulan berbagai media Meksiko setelah pertandingan pembuka Piala Dunia. Mantan idola suporter Feyenoord ini harus menerima status barunya di tim nasional Meksiko.

Gimenez yang berusia 25 tahun telah berkembang menjadi salah satu pesepakbola paling populer di Meksiko dalam beberapa tahun terakhir. Pemain yang telah 47 kali membela tim nasional dan terikat kontrak dengan AC Milan ini dianggap sebagai bintang nasional di negaranya.

Namun, Gimenez kini menghadapi kemunduran yang cukup signifikan. Di mana sebelumnya ia tampaknya akan menggantikan Jiménez (35) sebagai penyerang utama, posisinya kini terlihat jauh lebih suram.

Saat melawan Afrika Selatan (menang 2-0) pada Kamis lalu, Gimenez duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Hal ini juga terjadi pada pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia.

Di Meksiko, para jurnalis yakin: pelatih nasional Javier Aguirre saat ini lebih mengutamakan Armando González, yang lebih dikenal sebagai Hormiga, sebagai penyerang kedua. Dalam laga melawan Afrika Selatan, ia menggantikan Jiménez 15 menit sebelum pertandingan berakhir.

Gimenez harus berjuang keras untuk bisa bermain di Piala Dunia ini. Hal ini menyakitkan, karena turnamen final di negara sendiri merupakan salah satu alasan mengapa ia bersikeras ingin meninggalkan Feyenoord pada Februari 2025.

González (Chivas) yang berusia 23 tahun, beberapa bulan lalu juga dikaitkan dengan Feyenoord. Namun, kemungkinan klub asal Rotterdam itu masuk ke pasar Meksiko semakin kecil, setelah direktur teknis Dennis te Kloese hengkang.