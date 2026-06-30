Menyebutnya dengan kata-kata yang memalukan... Hossam Hassan mengacungkan pedang keadilan ke arah tokoh terkemuka Zamalek

Di saat masyarakat pecinta olahraga Mesir menanti-nantikan pertandingan tim nasional Mesir melawan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026, krisis baru meletus seputar pelatih kepala “Al-Fara’una”, Hossam Hassan, setelah ia memutuskan untuk mengambil jalur hukum terhadap penulis dan penulis skenario Medhat Al-Adl, terkait pernyataan kontroversial yang dilontarkan terhadap pelatih tim nasional tersebut.

Pengacara Ashraf Abdel Aziz, kuasa hukum Hossam Hassan, mengajukan pengaduan ke Dewan Tertinggi Pengaturan Media, serta laporan ke Jaksa Agung, terhadap Medhat Al-Adl, setelah yang terakhir menyebut pelatih tim nasional tersebut sebagai “orang yang mengalami gangguan kejiwaan” dan “pelatih yang tidak kompeten”, sambil mengkritik pilihan taktisnya serta meremehkan nilai hasil yang diraih timnas Mesir di Piala Dunia.

Dewan Tertinggi Pengaturan Media meneruskan pengaduan tersebut ke Komite Pengaduan yang dipimpin oleh jurnalis Essam Al-Amir, yang memutuskan untuk memanggil pengelola akun terverifikasi atas nama Medhat Al-Adl di situs “Facebook” guna mengklarifikasi kronologi kejadian, serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Pengaturan Pers dan Media.

Pernyataan Al-Adl tersebut memicu badai kontroversi di platform media sosial, terutama karena penulis yang dikenal sebagai pendukung setia klub Zamalek dan anggota Komite Investasi klub tersebut, menurut para pengkritiknya, telah melampaui batas pendapat teknis dengan melancarkan serangan pribadi terhadap pelatih tim nasional.

Meskipun Al-Adl segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, menegaskan rasa hormatnya yang besar kepada Hossam Hassan dan menyebutnya sebagai “penyerang terhebat dalam sejarah Mesir”, ia kembali menjelaskan bahwa permintaan maafnya hanya terbatas pada kata-kata yang digunakannya, bukan pada pendapatnya mengenai performa tim nasional dan pilihan staf teknisnya, sekaligus menegaskan tetap berpegang pada kritiknya.

Krisis ini terjadi di saat tim nasional Mesir sedang diliputi optimisme setelah berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan lima poin, yang diperoleh dari hasil imbang melawan Belgia dan Iran serta kemenangan atas Selandia Baru.

Sejak pengumuman daftar pemain tim nasional untuk Piala Dunia, Hossam Hassan menghadapi gelombang kritik, terutama dari sebagian pendukung klub Zamalek, akibat tidak dimasukkannya Mustafa Mohamed ke dalam daftar akhir. Kritik-kritik tersebut telah berulang kali dibalas oleh sang pelatih dengan menegaskan bahwa pilihannya didasarkan semata-mata pada pertimbangan teknis, tanpa memandang afiliasi atau pertimbangan pribadi apa pun.