Nasser Al-Khelaifi, presiden Asosiasi Klub Eropa sekaligus presiden klub Paris Saint-Germain, menyampaikan pidatonya di hadapan majelis Asosiasi Klub Eropa, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Joan Laporta, presiden Barcelona, atas upayanya mengembalikan klubnya ke jajaran klub-klub Eropa, yang kini beranggotakan lebih dari 850 klub.

Sebagaimana dilansir surat kabar "Marca", Al-Khelaifi juga berterima kasih kepada Florentino Perez, presiden Real Madrid, atas upayanya untuk mencapai kesepakatan yang menjadikan klubnya sebagai anggota resmi Asosiasi Klub Eropa.

Negosiasi memang telah dimulai, dan meskipun hari ini Anas Laghrari hadir di Kopenhagen sebagai perwakilan perusahaan A22, perusahaan yang tadinya akan menangani pengelolaan "Super League", kehadirannya justru menjadi indikasi membaiknya hubungan antara Asosiasi Klub Eropa dan Real Madrid.

Menurut sumber-sumber yang dekat dengan A22, kesepakatan kembalinya Real Madrid ke asosiasi tersebut sudah semakin dekat, dan pada saat itu klub akan menarik gugatan hukumnya.

Dalam pidatonya, Al-Khelaifi berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada presiden klub Barcelona, Joan Laporta, atas kepercayaannya kepada Asosiasi Klub Eropa: selamat datang kembali di keluarga klub. Saya juga ingin berterima kasih kepada presiden klub Real Madrid, Florentino Perez, atas keyakinannya bahwa masa depan sepak bola Eropa harus dibangun atas dasar persatuan dan kepentingan bersama; dan kami senang menyambut kembali bergabungnya mereka ke dalam keluarga klub-klub sepak bola Eropa."

Ia melanjutkan pernyataannya: "Sepak bola dunia juga merupakan hal yang sangat penting bagi klub-klub kami. Kita semua telah menyaksikan Piala Dunia 2026 musim panas ini; di mana 857 pemain yang berasal dari klub-klub Eropa ikut ambil bagian, yang mewakili sekitar 70% dari total pemain yang berpartisipasi, dan setara dengan jumlah keseluruhan daftar pemain 33 timnas dari total 48 timnas yang berpartisipasi. Saya berharap orang-orang akhirnya menyadari nilai yang direpresentasikan oleh klub-klub."

Ia menambahkan: "Sungguh menyedihkan melihat kondisi saat ini; alih-alih memajukan olahraga kita, kita justru membuang-buang waktu untuk menangani berbagai masalah dan kesulitan. Sepak bola berkembang ketika kita saling mendengarkan, ketika kita bersikap transparan satu sama lain, tetapi yang terpenting dari semua itu adalah kita harus jujur. Apa pun perbedaan kita, sepak bola tetap lebih besar dan lebih penting daripada siapa pun di antara kita."

Presiden Asosiasi Klub Eropa (ECA) mendorong Aleksander Ceferin, presiden UEFA, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan UEFA - sebuah keputusan yang rencananya akan diumumkan pada bulan Desember mendatang, yakni empat bulan sebelum jadwal kongres yang akan digelar di Kazakhstan pada April 2027.

Al-Khelaifi berkata: "Ketika UEFA dan klub-klub bekerja berdampingan, maka sepak bolalah yang menjadi pemenang terbesar. Kami menghadapi setiap isu atau masalah secara langsung dan tegas. Terkadang UEFA mungkin tidak puas dengan klub-klub, dan terkadang klub-klub mungkin tidak puas dengan UEFA, tetapi kami selalu menemukan solusinya."

Ia menuturkan: "Hari ini, 36 perwakilan dari Asosiasi Klub Eropa berpartisipasi dalam 15 komite di bawah UEFA; dan inilah kerja sama yang sesungguhnya. Saya tidak bisa berbicara tentang UEFA tanpa menyebut presidennya."

Ia melanjutkan: "Aleksander, saya tahu Anda sudah bosan dengan panggilan dan pesan harian saya mengenai semua tuntutan kami sebagai klub. Karena itu, saya harus berterima kasih atas kesabaran Anda, dukungan Anda kepada klub-klub, dan pembelaan Anda atas kepentingan tertinggi sepak bola, bahkan di saat-saat ketika hal itu tidak mudah. Sepak bola membutuhkan pemimpin-pemimpin hebat seperti Anda, dan atas nama lebih dari 900 klub anggota asosiasi, kami meminta Anda untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada tahun depan."

Ia melanjutkan pembicaraannya: "Seiring bertumbuh dan berkembangnya keanggotaan kami, mekanisme tata kelola dan struktur organisasi kami juga harus berubah. Asosiasi Klub Eropa (ECA) hari ini berbeda dengan yang dulu; itulah sebabnya hari ini kami memberikan suara untuk melakukan lebih banyak perubahan pada anggaran dasar kami. Ini berarti seluruh anggota - baik mereka anggota biasa maupun anggota afiliasi, dan baik klub mereka berukuran kecil, menengah, maupun besar - akan memiliki suara langsung dan hak memilih dalam semua keputusan utama asosiasi."

Ia menambahkan: "Kami akan menjadi lebih demokratis dari sebelumnya - baik di dewan eksekutif, kelompok kerja, maupun komite - tanpa mengurangi efektivitas atau keseimbangan kami. Seluruh anggota juga akan mampu mewakili asosiasi di hadapan UEFA dan FIFA serta di komite-komite lainnya, dan kami akan menjamin representasi perempuan yang kuat di semua badan turunan dewan eksekutif. Ini adalah model representasi yang baik dan tata kelola yang mumpuni."

Nasser Al-Khelaifi menegaskan bahwa asosiasi akan terus bertumbuh dengan berkata: "Saya ingat ketika untuk pertama kalinya saya mengusulkan, beberapa tahun lalu, perlunya memperluas basis keanggotaan kami dan berupaya mencapai 1.000 klub anggota; saat itu sebagian orang bertanya: 'Apakah Anda sudah kehilangan akal sehat?', dan yang lain berkata: 'Ini hal yang mustahil'. Namun perjalanan kami mengajarkan bahwa keberagaman kami bukanlah masalah dan bukan pula titik lemah, melainkan sumber kekuatan dan keunggulan luar biasa kami. Sebab klub yang memiliki 5.000 suporter bisa memberikan pelajaran kepada klub yang memiliki 50 juta suporter, dan klub wanita dari Irlandia bisa mengilhami klub pria dari Italia, sebagaimana akademi pemain muda di sini di Denmark bisa mengembangkan seorang pemain yang mengubah wajah sepak bola di seluruh dunia."



