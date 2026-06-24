Menyampaikan pesan kepada Mbappé... Mourinho: Karisma tidak bisa dibeli di supermarket

Pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, tampil dalam wawancara besar pertamanya sejak kembali ke Santiago Bernabéu, dan tampak berbeda dalam gayanya—lebih tenang dan kurang emosional—namun esensinya tetap sama: kompetitif, bangga, dan meyakini bahwa sepak bola, di atas segalanya, berpusat pada kemenangan.

Real Madrid mengumumkan penunjukan Mourinho sebagai pelatih tim pada 11 Juni 2026, untuk masa jabatan tiga musim, dan pelatih asal Portugal tersebut dijadwalkan bergabung dengan Los Blancos pada 13 Juli, bertepatan dengan dimulainya masa persiapan untuk musim baru.

Mourinho, yang memperkenalkan dirinya kepada dunia pada tahun 2004 dengan julukan “The Special One”, kini tampaknya siap bersikap rendah hati tanpa melepaskan otoritasnya. Dalam wawancaranya dengan majalah “Vanity Fair”, ia mengatakan, “Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya adalah yang terpilih. Saya hanyalah salah satu dari mereka.”

Seolah-olah berlalunya waktu telah mengasah citra publiknya tanpa mengubah esensi kepribadiannya, pelatih yang menguasai Inggris melalui konferensi pers, yang mengubah setiap pertandingan besar menjadi pertarungan psikologis, yang menantang Barcelona yang paling kuat dari bangku cadangan Inter Milan, dan kemudian dari bangku cadangan Real Madrid, kini kembali ke tempat di mana reputasinya mencapai puncak ketenaran.

Mourinho mengatakan, seperti dilansir surat kabar "Marca": "Sejarah Real Madrid tidak dapat dibandingkan dengan sejarah mana pun... Seragam putih itu memiliki pesona tersendiri; ketika kita berbicara tentang Real Madrid, kita berbicara tentang sejarah dan warisan sepak bola."

Pada fase baru ini, Kylian Mbappé akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya. Pemain Prancis itu sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk media meskipun memiliki catatan gol yang luar biasa, dan Mourinho tidak ikut campur dalam perselisihan ini; sebaliknya, ia menyerukan ketenangan, pengamatan, dan dialog.

Mourinho menambahkan: “Ini bukan waktunya untuk berbicara, melainkan waktunya untuk mendengarkan.”

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa ia perlu memahami apa yang sejauh ini hanya ia lihat dari luar, dan menjelaskan, “Saya di sini untuk membantu, bukan untuk mengkritik.”

Ia melanjutkan: “Mbappé adalah pemain yang luar biasa, dan saya akan berusaha membantunya menjadi lebih baik.”

Mourinho mengenang masa lalu, terutama pertandingan El Clásico yang membagi dunia sepak bola menjadi dua kubu. Guardiola di satu sisi, dan dia di sisi lain. Messi dan Cristiano di lapangan. Real Madrid dan Barcelona berubah menjadi fenomena global, di mana ia berkata: “Dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan itu... Hal itu tidak hanya terbatas pada Real Madrid dan Barcelona, atau Spanyol saja. Seluruh dunia pun ikut menyaksikannya, seperti halnya pertandingan tenis hebat antara Nadal, Federer, dan Djokovic.”

Pelatih asal Portugal itu tidak menyangkal masa lalunya di Barcelona, sambil berkata: “Saya tidak menyimpan dendam apa pun terhadap Barcelona,” lalu ia menyampaikan pernyataan lain yang bernuansa klasik: “Saya menikmati bermain melawan yang terbaik, karena yang terbaik memaksa Anda untuk menjadi lebih baik.”

Mourinho juga menyinggung dalam pernyataannya: “Ada teori konyol: bahwa kamu bisa menjadi hebat tanpa harus menang… Dalam olahraga, tujuannya adalah menang.”

Untuk membela diri, Mourinho menyinggung tim Real Madrid-nya pada musim 2011-2012 ketika meraih 100 poin dan mencetak 121 gol, lalu bertanya: “Seberapa kuat pertahanan tim itu?”

Mourinho juga membela pertandingan semifinal Liga Champions yang mempertemukan Inter Milan dan Barcelona pada tahun 2010.

Ia menolak menyederhanakan hal tersebut hanya sebagai pertahanan heroik dengan sepuluh pemain di Camp Nou, dan mengingatkan bahwa timnya telah menang 3-1 seminggu sebelumnya. Namun demikian, ia dengan bangga memuji pertahanan heroik tersebut melawan tim terbaik di dunia, dan berpendapat bahwa hal itu bukanlah sekadar pertahanan dalam sepak bola, melainkan perwujudan ketangguhan, profesionalisme, dan semangat kompetitif yang tinggi.

Mourinho menyadari bahwa ia turut berperan dalam mengubah peran pelatih menjadi sosok sentral; sebelum kedatangannya, sorotan media sering kali tertuju pada para pemain, namun bersamanya, bangku cadangan pun mulai mendominasi berita utama. Namun, ia kini menjelaskan: “Saya tidak pernah ingin menjadi lebih penting daripada para pemain saya.”

Mourinho menegaskan bahwa karisma tidak datang dari kepura-puraan, dengan mengatakan: “Karisma tidak bisa dibeli di supermarket.” Baginya, otoritas diperoleh melalui kerja keras: latihan, kepemimpinan, persiapan pertandingan, dan meyakinkan para pemain.

Bahkan setelan jasnya, salah satu ciri khasnya sejak masa-masa di Chelsea, muncul dalam wawancara ini sebagai simbol prinsip-prinsipnya, dan Mourinho memandangnya sebagai bagian dari ritual sepak bola, di mana ia berkata: “Seorang pelatih mewakili klub, para penggemar, dan kalangan profesional. Itulah sebabnya saya tidak pernah merasa nyaman dengan pakaian lain apa pun. Setelan jas itu bukan sekadar topeng, melainkan perisai pelindung.”