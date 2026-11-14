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Manchester United merampungkan transfer penyerang muda asal Inggris, Tyler Adjei, yang berusia 16 tahun, dari Reading, sebagai bagian dari langkah klub untuk memperkuat tim junior dengan talenta-talenta yang diyakini mampu berkembang dan mencapai tim utama.

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Pemain tersebut bergabung dengan tim U-18 yang dipimpin oleh Darren Fletcher, setelah menarik minat klub-klub lain, sebelum United memastikan kesepakatan itu dan mencatatkan namanya secara resmi dalam dokumen mereka selama pekan ini.

Situs “The Athletic” mengungkapkan, mengutip sumber-sumber yang mengetahui detail kesepakatan yang berbicara dengan syarat identitasnya tidak diungkap demi menjaga hubungan, bahwa Adjei telah didaftarkan sebagai pemain di Manchester United pekan ini, setelah prosedur kepindahannya dari Reading rampung.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa pemain itu mampu mengisi ketiga posisi di lini depan, tetapi klub merekrutnya untuk ditempatkan di posisi penyerang murni, yang dikenal sebagai posisi nomor 9.

Adjei sempat menjadi incaran sejumlah klub sebelum ia memastikan tujuannya dengan pindah ke Manchester United, di mana ia akan memulai perjalanannya bersama tim U-18 di bawah kepemimpinan Darren Fletcher.

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Kedatangannya menjadi bagian dari arah kebijakan klub untuk menggaet bakat-bakat menjanjikan di usia dini, dan berupaya mengembangkannya di dalam sistem sepak bola mereka, sebagai persiapan untuk memberinya kesempatan naik ke level yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan teknis dan fisik yang dicapainya.

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The Athletic mengutip penilaian positif dari salah satu sumber mengenai potensi penyerang baru tersebut, yang menggambarkannya memiliki kebugaran fisik tinggi, dengan ruang untuk perkembangan fisik lebih lanjut mengingat usianya yang masih muda.

Sumber itu juga menyinggung kualitas pergerakannya di dalam lapangan, serta kepemilikan temperamen yang baik, mentalitas dan perilaku positif, selain vitalitas besar yang ia tunjukkan selama sesi latihan, yang merupakan elemen-elemen yang menarik perhatian terhadap potensinya.

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Di sisi lain, penilaian itu tidak mengabaikan aspek-aspek yang masih perlu dikembangkan oleh pemain tersebut, karena sumber itu menegaskan bahwa Adjei masih memiliki jalan panjang di level teknis, seperti pemain lain seusianya.

Hal ini mencerminkan bahwa Manchester United memperlakukan kesepakatan itu sebagai investasi pada bakat yang membutuhkan waktu dan kerja keras, dan bukan merekrut pemain yang siap tampil secara langsung bersama tim utama, terlebih mengingat pengalamannya yang masih minim.

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Kesepakatan ini hadir sebagai bagian dari kebijakan Manchester United untuk mengintensifkan perekrutan pemain-pemain muda, sebuah strategi yang hasilnya membuat klub merasa puas selama periode transfer musim panas.

United menilai bahwa mereka memiliki jalur yang jelas yang memungkinkan bakat-bakat muda untuk berupaya menuju tim utama, melalui perkembangan di dalam lingkungan yang mengandalkan sepak bola menyerang dan dinamis, serta memberi para pemain kesempatan untuk bekerja mencapai potensi mereka dan menggapai level tertinggi.

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Daftar perekrutan pemain muda mencakup Karim Kassem, gelandang serang berusia 17 tahun yang pindah dari Manchester City, dan David Ezeh, gelandang yang dikenal dengan kekuatannya dalam berlari, dan kedua pemain itu telah beradaptasi dengan baik, selain itu klub juga merekrut Isaac Kunde, winger yang datang dari Liverpool.