Hamza Abdelkarim terus mencuri perhatian selama masa persiapan Barcelona, di mana penyerang asal Mesir itu menjadi pencetak gol terbanyak tim pada pramusim dengan koleksi 4 gol, di saat sang pelatih, Hansi Flick, masih menuntut kedatangan penyerang baru.

Surat kabar "Sport" asal Catalonia menyebut, pada hari Kamis ini, dalam sebuah laporan berjudul "Revolusi Hamza Abdelkarim di Barcelona", bahwa pemain internasional Mesir itu merupakan pemain Barca yang paling menonjol selama pekan-pekan menjelang bergulirnya musim, di mana ia memanfaatkan ketiadaan penyerang murni lainnya di dalam skuad.

Baca Juga

Garcia jadi penonton dan Hamza menuntut haknya: "Sport" menilai para pemain Barcelona melawan Al Ahly

Video: Kericuhan di Camp Nou, polisi Catalonia mengusir para suporter Al Ahly

Flick masih ingin mendatangkan "nomor 9" baru, namun pada saat yang sama ia mendapatkan kesan yang sangat positif, terkait potensi yang bisa ditunjukkan Hamza Abdelkarim, yang mencetak satu gol dalam kemenangan atas Al Ahly Mesir (2-1) kemarin, Rabu, di Piala Joan Gamper.

Meski penyerang Mesir itu masih berusia 18 tahun dan mungkin kekurangan pengalaman, ia memiliki naluri mencetak gol yang istimewa, serta tahu bagaimana berada di tempat dan momen yang tepat untuk menuntaskan serangan, menurut "Sport".

Surat kabar itu melanjutkan: "Empat golnya pada masa persiapan menegaskan hal tersebut, setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona pada pramusim, pencapaian yang sama yang diraih Lamine Yamal pada masa persiapan lalu, ketika ia mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan".

Bulan-bulan yang sangat cepat

Langkah Hamza Abdelkarim melaju pesat sejak kedatangannya ke Barcelona. Ia awalnya bergabung dengan status pinjaman dari Al Ahly untuk bermain bersama tim muda, sebelum melompat ke timnas Mesir untuk tampil di Piala Dunia, kemudian klub Catalonia itu memutuskan untuk membeli kontraknya dan mengikatnya dengan klub hingga tahun 2029.

Meski ia layak mendapatkan masa istirahat yang lebih panjang, penyerang Mesir itu bersikeras memangkas liburannya, dan bergabung dengan persiapan tim di bawah kepemimpinan Flick sejak hari pertama, sebuah langkah yang mendapat kekaguman pelatih asal Jerman tersebut.

Pencetak gol lain yang bersinar pada masa persiapan

Memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Barcelona pada masa persiapan tidak menjamin sang pemain akan tampil dengan level yang sama sepanjang musim, namun hal itu merupakan dorongan yang penting.

Pau Victor sebelumnya pernah memuncaki daftar pencetak gol terbanyak tim pada 2024, dengan koleksi 3 gol dalam 4 pertandingan, tanpa perjalanannya kemudian berjalan sesuai dengan yang ia harapkan.

Sebelum itu, Ferran Torres menjadi pencetak gol terbanyak tim pada masa persiapan tahun 2023, dengan koleksi 3 gol dalam 4 pertandingan, sementara Ousmane Dembele mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan, selama persiapan musim 2022-2023.

Sebanyak 9 pemain berbeda mencetak gol untuk Barcelona pada masa persiapan terakhir, mereka adalah:

Hamza Abdelkarim (4 gol), Jeisson Bisiwo dan Raphinha (2 gol), Ibrahim Diarra, Hector Fort, Ebrima Tunkara, Alex Gonzalez, Karim Adeyemi dan Lamine Yamal (1 gol).

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".