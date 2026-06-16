Menyamai rekor Al-Da'ee... Al-Owais mencatatkan namanya di Piala Dunia dengan rekor bersejarah

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, menampilkan salah satu penampilan internasional terbaiknya sepanjang kariernya saat menghadapi Uruguay dalam laga pembuka Grup 8 Piala Dunia 2026, yang berakhir imbang 1-1.

Pertandingan ini diwarnai dengan tekanan serangan yang sangat kuat dari tim Uruguay, terutama pada babak kedua, yang membuat pertahanan Saudi diuji sepanjang pertandingan.

Meskipun tim nasional Saudi memimpin skor untuk waktu yang lama, Al-Owais tetap menjadi kiper paling menonjol di lapangan, dengan intervensi-intervensinya yang menentukan dan reaksi cepatnya menghadapi tembakan-tembakan berbahaya.

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Menurut jaringan statistik sepak bola “Opta”, Mohammed Al-Owais menahan 9 tembakan ke gawangnya selama pertandingan, angka yang mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapinya dan pengaruhnya yang besar dalam menjaga keseimbangan tim nasional Saudi.

Hasil ini merupakan jumlah penyelamatan tertinggi kedua yang dicatat oleh kiper Saudi dalam pertandingan Piala Dunia, setelah Mabrouk Zayed melawan Spanyol pada 2006, dan sejajar dengan Mohammed Al-Deayea melawan Prancis pada 1998, sehingga Al-Owais terus menorehkan namanya dalam catatan sejarah Piala Dunia.

Dengan penampilan ini, Al-Owais keluar dari pertandingan sebagai salah satu bintang utama, setelah memainkan peran sentral dalam memberikan tim nasional Saudi satu poin berharga melawan salah satu tim terkuat di dunia, di awal perjalanan yang menarik di Piala Dunia.