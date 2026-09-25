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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Menyamai pencapaian bersejarah: Maroko lampaui Brasil dan raih posisi yang belum pernah dicapai sebelumnya

Morocco
Morocco vs Gabon
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
Australia vs Brazil
Australia
Brazil
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Maroko
Gabon
Australia
Brasil

Maroko diuntungkan oleh tergelincirnya Brasil dan naik dalam peringkat FIFA

Timnas Maroko meraih pencapaian bersejarah bagi Afrika setelah untuk sementara berhasil melampaui Brasil dalam peringkat Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", sehingga menempati posisi kelima dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Maroko mendapatkan hadiah dari Brasil, setelah Selecao tertahan imbang 1-1 di masa injury time melawan Australia dalam laga persahabatan yang digelar hari Jumat ini.

Dengan hasil imbang melawan timnas Australia, Brasil kehilangan 2,02 poin dari total akumulasinya, sehingga poin mereka menjadi 1802,90 dan turun ke posisi keenam, menurut situs FIFA.

Di sisi lain, Maroko memanfaatkan kemerosotan tersebut untuk naik sementara ke posisi kelima dengan raihan 1803,99 poin.

Timnas Maroko dapat memperkuat posisinya di peringkat kelima jika menang atas tamunya, Gabon, pada Jumat malam ini dalam pembuka perjalanan mereka di kualifikasi Piala Afrika 2027, yang menjadi penampilan pertama tim tersebut sejak Piala Dunia 2026.

Africa Cup of Nations Qualification
Morocco crest
Morocco
MAR
Gabon crest
Gabon
GAB

Saat ini, dalam peringkat tersebut Maroko hanya diungguli oleh empat tim: Spanyol, Argentina, Prancis, dan Inggris secara berurutan.

Peringkat saat ini berdasarkan poin, menurut situs FIFA:

تصنيف فيفاFifa

Maroko menyamai pencapaian Nigeria

Dengan demikian, Maroko menyamai rekor atas nama Nigeria sebagai pemilik peringkat terbaik untuk sebuah timnas Afrika sepanjang sejarah, yaitu pada tahun 1994.

Saat itu Nigeria menempati posisi kelima, didorong oleh keberhasilan mereka menjuarai Piala Afrika 1994, di samping penampilan kuat mereka di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, di mana mereka mencapai babak 16 besar.

Di sisi lain, timnas Australia naik ke posisi ke-27 dalam peringkat FIFA, dan ketiga di Asia, dengan raihan 1583,53 poin, setelah mengumpulkan 2,02 poin dari hasil imbang melawan Brasil.

Perlu diingat bahwa peringkat saat ini bersifat sementara, di mana FIFA akan mengumumkan peringkat final dan resmi setelah berakhirnya periode jeda internasional saat ini, pada 7 Oktober mendatang.

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