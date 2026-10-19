Badan sepak bola Eropa, UEFA, mengumumkan penunjukan wasit asal Rumania, Istvan Kovacs, untuk memimpin laga antara Real Madrid dan Leipzig yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, dalam rangka pekan ketiga Liga Champions Eropa, sementara wasit asal Polandia, Tomasz Kwiatkowski, akan mengemban tanggung jawab sebagai operator teknologi asisten wasit video "VAR".

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Kovacs, yang berusia 42 tahun, termasuk dalam kategori elite wasit UEFA, dan telah memegang lisensi internasional sejak tahun 2010, sementara ini akan menjadi pertandingan pertama yang ia pimpin pada fase liga Liga Champions Eropa pada musim ini.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi wasit asal Rumania tersebut, karena akan menjadi laga keenam yang ia pimpin untuk Real Madrid di kompetisi-kompetisi Eropa, setelah pertandingan-pertandingan sebelumnya bersama tim ibu kota Spanyol itu menghasilkan 3 kemenangan dan 2 kekalahan.

Kekalahan terakhir Real Madrid di bawah pimpinan Kovacs terjadi melawan Liverpool, ketika tim Spanyol itu kalah dengan skor tanpa balas di Stadion Anfield pada fase liga musim lalu.

Adapun kekalahan pertama datang melawan Manchester City dengan skor 4-3 di Inggris, pada leg pertama semifinal Liga Champions Eropa musim 2021-2022.

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 RBL

Sebaliknya, Real Madrid meraih 3 kemenangan pada pertandingan-pertandingan lain yang dipimpin wasit asal Rumania tersebut, dimulai dengan kemenangan atas Liverpool dengan skor 5-2 pada leg pertama babak 16 besar musim 2022-2023, lalu menghancurkan Borussia Dortmund dengan skor yang sama di Stadion Santiago Bernabeu pada fase grup, sebelum mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 pada laga leg kedua di babak gugur musim 2024-2025.

Laga antara Real Madrid dan Leipzig akan menjadi kali pertama Kovacs memimpin pertandingan sebuah tim Jerman di salah satu kompetisi Eropa, sebuah ujian baru bagi wasit asal Rumania tersebut di pentas benua biru.