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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

‘Menyakitkan untuk ditonton’: Gary Neville geram kepada para pemain Manchester United atas aksi ‘putus asa’ di Old Trafford setelah hasil imbang melawan Aston Villa

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Gary Neville melontarkan kritik pedas terhadap para pemain Manchester United setelah hasil imbang 4-4 yang berlangsung kacau melawan Aston Villa pada Minggu. Legenda klub itu tidak terkesan dengan keputusan skuad untuk berkeliling lapangan menyampaikan apresiasi di Old Trafford setelah kembali gagal meraih kemenangan.

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Duel sengit delapan gol yang penuh kekacauan

Tim asuhan Michael Carrick dua kali bangkit untuk menyelamatkan satu poin dalam laga Premier League yang berlangsung sengit. Tuan rumah tertinggal dua gol hanya dalam empat menit setelah kesalahan Senne Lammens memungkinkan Alysson dan Nicolas Jackson mencetak gol.

Bruno Fernandes mencetak gol dari titik penalti dan Youri Tielemans menyamakan kedudukan, tetapi rapuhnya pertahanan mereka langsung kembali terlihat. John McGinn mencetak gol lewat penalti setelah Diogo Dalot melakukan pelanggaran, lalu Leon Goretzka memanfaatkan kesalahan Leny Yoro untuk kembali membawa Villa unggul dua gol. Namun, gol-gol pemain pengganti Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu pada masa tambahan waktu memastikan hasil imbang dramatis.

‘Membuat diri sendiri terluka secara emosional’

Berbicara di NBC Sports, mantan kapten Manchester United, Neville, tak menahan kritiknya saat menanggapi para pemain saat ini yang bertepuk tangan untuk suporter selepas laga. “Kegigihan mereka patut diapresiasi, mereka terus berjuang,” kata Neville. “Kesalahan-kesalahan di lini pertahanan itu mengejutkan dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi aksi mereka mengelilingi lapangan ini...”

Neville mengaku sulit percaya bahwa rutinitas selepas laga itu terus dilakukan di tengah performa yang begitu buruk. Ia menambahkan: “Saya bermain 602 kali untuk Manchester United dan saya selalu menghargai para suporter di akhir pertandingan. Tapi kebiasaan mereka berjalan mengelilingi lapangan setelah kalah dari Bournemouth dan bermain imbang 4-4 di kandang melawan Aston Villa ini hampir menyakitkan untuk disaksikan. Mereka nyaris membuat diri sendiri terluka secara emosional.”

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Situasi menyedihkan di Old Trafford

Neville menutup kritiknya dengan menyoroti kontras antara kesulitan tim dan dukungan tanpa syarat dari tribune. “Ini tidak bisa terus berlanjut, bukan? Situasinya benar-benar memprihatinkan,” lanjutnya. “Michael akan bangga kepada mereka dan para suporter menyanyikan namanya karena mereka menyayanginya, tetapi ini situasi yang sungguh menyedihkan.”

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Sementara itu, Carrick membela apa yang terjadi selepas laga dan memuji dukungan tanpa henti dari para pendukung di Old Trafford. Berbicara kepada Sky Sports, sang manajer mengatakan: “Para suporter sepenuhnya mendukung para pemain. Kalian sudah melihatnya, itu sangat jelas, mereka sepenuhnya mendukung para pemain.

“Mereka sangat ingin mendukung kami dan ingin kami memberi mereka sesuatu yang bisa membangkitkan semangat dan mereka sorakkan. Ada kalanya kami merasa frustrasi dan kecewa, kami semua merasakannya. Namun, mereka sepenuhnya mendukung para pemain dan tetap melakukannya saat peluit akhir berbunyi.”

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Tekanan terhadap Carrick kian besar

Meski kebangkitan pada akhir laga menunjukkan kegigihan, situasi Manchester United tetap mengkhawatirkan. Mereka kini terpuruk di posisi ke-18 klasemen Premier League dan sudah delapan pertandingan tanpa kemenangan.

Carrick harus segera memperbaiki pertahanan yang rapuh dan berulang kali merugikan tim. Meraih tiga poin dalam laga-laga berikutnya akan sangat penting untuk meredakan tekanan dan membawa klub keluar dari zona degradasi.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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