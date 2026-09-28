Menyakitkan: Raheem Sterling ditawarkan ke 2 klub, tetapi mendapat jawaban 'tidak'

Pencarian Raheem Sterling untuk menemukan klub baru berjalan sulit. Penyerang berusia 31 tahun itu, menurut Foot Mercato, telah ditawarkan kepada dua klub Prancis, tetapi dalam kedua kasus tersebut ia mendapat penolakan.

Setelah menjalani tahun-tahun sukses bersama Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Arsenal, Sterling juga berstatus tanpa klub pada musim dingin lalu. Feyenoord melihatnya sebagai peluang emas dan merekrutnya pada pertengahan Februari.

Namun, masa baktinya berjalan sangat mengecewakan. Dalam delapan pertandingan resmi bersama klub Rotterdam itu, Sterling hanya mampu mencatatkan satu assist.

Sejak 1 Juli ia kembali tanpa klub, dan hampir tiga bulan kemudian pemain sayap itu masih belum menemukan pelabuhan baru. Begitu pula di Ligue 1, meski sudah ada dua upaya.

Sébastien Denis dari Foot Mercato melaporkan pada Senin bahwa Sterling dalam beberapa hari terakhir telah ditawarkan kepada dua klub dari kompetisi Prancis. Salah satu klub tersebut adalah Le Havre AC, yang saat ini berada di posisi ke-18. Klub kedua belum diketahui.

Namun, kedua klub memutuskan untuk tidak merekrut Sterling karena mereka sudah memiliki cukup opsi di posisinya. “Kemungkinan lain yang lebih eksotis sudah ada di atas meja,” tambah Denis.

Pada awal bulan ini, Sterling juga sempat menjadi berita karena mengaku bersalah atas mengemudi berbahaya dan memiliki gas tertawa, dengan niat untuk menggunakannya. Hal itu merupakan akibat dari kecelakaan tunggal di Inggris pada awal tahun ini, ketika Sterling menabrakkan Lamborghini miliknya ke pembatas jalan.

Setelah pengakuan bersalahnya, Sterling kini tahu bahwa hukuman berat bisa menantinya: untuk mengemudi berbahaya, ia bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal dua tahun. Pengadilan akan memberikan putusan pada waktu mendatang.