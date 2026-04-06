Fenway Sports Group (FSG), pemilik Liverpool, ingin memberi Arne Slot kesempatan untuk membalikkan keadaan musim depan, demikian dilaporkan The Athletic. Namun, media ternama tersebut menyisipkan sebuah 'tetapi' yang penting di balik kalimat tersebut.

Liverpool mengalami musim yang sangat bergejolak. Setelah meraih gelar juara pada tahun 2025, banyak hal yang tidak berjalan baik di bidang olahraga tahun ini. Sabtu lalu, Manchester City tanpa ampun menyingkirkan tim asuhan Slot dari Piala FA (4-0), dan klasemen Liga Premier juga belum berpihak pada Liverpool.

The Reds saat ini menempati posisi kelima di kompetisi terberat Inggris. Itu (kemungkinan) cukup untuk tiket Liga Champions, tetapi para pengejar terus membayangi Slot dan kawan-kawan.

Chelsea, pesaing terdekat, hanya tertinggal satu poin dari Liverpool, dan jarak dengan Brentford serta Everton, yang masing-masing berada di peringkat ketujuh dan kedelapan, juga hanya tiga poin.

"Tentu saja faktor-faktor yang meringankan diperhitungkan, tetapi sang pelatih terus kehilangan dukungan dari para pendukung," tulis The Athletic. "Beberapa di antaranya dengan tegas meneriakkan nama Xabi Alonso pada Sabtu lalu, saat mereka meninggalkan Etihad Stadium lebih awal."

"FSG ingin memberi kesempatan kepada pelatih asal Belanda itu untuk memperbaiki keadaan tahun depan, tetapi posisinya akan menjadi tak tertahankan jika musim ini terus hancur berantakan dalam beberapa pekan ke depan," demikian bunyinya.

"Babak kedua pada Sabtu lalu adalah yang paling mengkhawatirkan," lanjut artikel tersebut. "Apa pun yang dikatakan Slot di ruang ganti, jelas tidak tersampaikan kepada para pemain. Liverpool justru semakin memburuk." Dan karena itu, Liverpool kini hanya berjuang untuk satu trofi. "Ini adalah Liga Champions atau gagal total."