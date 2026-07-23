Liz Klaveness, presiden Federasi Sepakbola Norwegia, mengumumkan pada Kamis bahwa ia akan mengajukan pengaduan resmi ke Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", terkait kasus penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun.

Klaveness mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, melalui telepon selama gelaran Piala Dunia terakhir yang diselenggarakan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan meminta agar sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepada Balogun dibatalkan setelah ia menerima kartu merah dalam salah satu pertandingan.

Klaveness menjelaskan bahwa FIFA memang telah memutuskan untuk mencabut larangan bermain terhadap pemain tersebut, sementara Infantino membantah adanya hubungan apa pun antara keputusan itu dengan panggilan telepon Trump. Meski sebagian besar analis sepakat bahwa keputusan pengusiran itu terlalu keras, kontroversi yang muncul seputar insiden tersebut mendominasi jalannya babak kedua turnamen.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris "Times", Klaveness melontarkan kritik tajam kepada para pejabat FIFA, menuduh mereka berupaya menutup-nutupi kasus ini, dan menyerukan agar Infantino mengakui bahwa keputusan mencabut larangan bermain terhadap Balogun adalah keputusan yang keliru.

Klaveness dikenal dengan sikap-sikapnya yang kerap mengkritik FIFA dan presidennya, Infantino, yang menikmati popularitas luas di luar benua Eropa, terutama setelah keputusannya memperluas Piala Dunia putra menjadi 48 tim, yang memperkuat peluangnya untuk memenangkan masa jabatan kepresidenan baru tahun depan sebagai pemimpin badan pengatur sepakbola dunia.