Babak pertama derби antara Atletico Madrid dan Real Madrid di Stadion Wanda Metropolitano berlangsung dalam atmosfer yang panas, setelah benturan, gesekan, dan tekel-tekel keras mendominasi jalannya pertandingan, di tengah protes para pemain Real Madrid atas sejumlah keputusan wasit.

Real Madrid memprotes dua tekel secara khusus, setelah para pemainnya menilai bahwa Cuti Romero dan Kang-in Lee melakukan pelanggaran yang seharusnya bisa mendapatkan sanksi lebih berat, sehingga protes terus berlanjut sepanjang babak pertama.

Menjelang akhir babak pertama, Kang-in Lee melakukan tekel keras dari belakang terhadap Federico Valverde di tengah lapangan, dekat dengan posisi wasit Ortiz Arias, yang memberikan tendangan bebas untuk Real Madrid tanpa mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Atletico tersebut.

Tayangan ulang televisi memperlihatkan bahwa tekel pemain asal Korea itu mengenai langsung pergelangan kaki Valverde, yang terpelintir akibat benturan tersebut, sebelum pemain Real Madrid itu langsung memprotes insiden itu, sementara wasit hanya memberikan pelanggaran.

Tekel tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sanksi yang tepat, terutama karena tingkat kerasnya benturan tidak sepenuhnya jelas bagi wasit pada saat kejadian, sebelum tayangan ulang televisi mengungkap detail tekel itu secara lebih rinci.