Menutup lembaran Barcelona, Alvarez memulai babak baru dengan bantuan 3 bintang

Julian Alvarez kini sepenuhnya fokus pada Atletico Madrid, setelah beberapa hari terakhir menyadari bahwa impiannya untuk pindah ke Barcelona sudah tidak mungkin terwujud, sehingga ia menutup lembaran bursa transfer yang akan berakhir dalam hitungan jam, dan memulai babak baru bersama klub asal Madrid tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol Marca, sang pemain telah mengesampingkan gagasan untuk hengkang ke Liga Primer Inggris, karena penolakannya untuk kembali ke Inggris, dan sudah mulai berupaya mengubah situasinya di dalam Atletico, setelah mendapat dukungan besar dari rekan-rekannya Giuliano Simeone, Cristian "Cuti" Romero, dan Juan Musso, sebelum menunjukkan kilasan kualitasnya selama latihan, meski berada dalam kelompok pemain cadangan.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Alvarez memasuki lapangan latihan bersama rekan-rekannya di timnas Argentina, sementara Giuliano Simeone dan Romero memberikan dukungan kepadanya sejak awal sesi latihan. Penyerang asal Argentina itu memulai latihan di luar susunan pemain utama, yang identik dengan susunan yang memulai pertandingan terakhir melawan Sevilla.

Meski demikian, Alvarez menunjukkan selama latihan bahwa ia mampu memulihkan posisinya dengan cepat, karena ia mendapat pujian dari anggota tim pelatih setelah salah satu momen istimewa di akhir pertandingan latihan, ketika salah seorang pelatih berseru: "Bagus sekali, Juli!"

Alvarez menutup sesi latihan dengan berlari di samping Romero, dalam kerangka program fisik yang bertujuan membawa keduanya mencapai kondisi terbaik secepat mungkin.

Marca menegaskan bahwa tujuan utama tim pelatih dan sang pemain adalah mengakhiri polemik yang mengelilinginya dengan cepat, dan agar penampilannya di lapangan menjadi pusat perhatian, bukan masa depannya.

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Alvarez sebelumnya absen dari skuad Atletico Madrid pada pertandingan lalu melawan Sevilla akibat gangguan kesehatan yang dialaminya pekan lalu, namun rencana saat ini adalah agar ia kembali ke skuad tim pada Jumat mendatang, sebelum menghadapi Athletic Bilbao, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu di La Liga.

Dalam konteks lain, surat kabar itu menyebutkan bahwa Jose Maria Gimenez dan Thomas Lemar berlatih di dalam ruang gym, di tengah upaya Atletico Madrid untuk mencari jalan keluar bagi keduanya pada hari terakhir bursa transfer, meski tingginya gaji keduanya menjadi kendala besar bagi kepergian mereka. Carlos Martin dan Obed Vargas juga ikut serta dalam latihan bersama, sementara klub terus berupaya menentukan tujuan peminjaman keduanya.