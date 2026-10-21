Kekalahan Barcelona di Parc des Princes bukan sekadar kemunduran pertama bagi tim asuhan Hansi Flick musim ini, melainkan juga menyimpan pukulan telak yang bisa membuat klub membayar mahal menjelang pekan penentuan.

Pada menit ke-27 pertandingan, bintang Catalan Dani Olmo terpaksa meninggalkan lapangan sambil memegang otot paha kirinya dengan kesakitan, lalu digantikan oleh Fermin Lopez, sebuah pemandangan yang kian memperumit tugas Barcelona yang tiba dalam kondisi lelah secara fisik setelah sepekan dilanda kekacauan penerbangan akibat cuaca buruk, di tengah fokus penuh pada laga El Clasico, serta tanpa kehadiran Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen karena cedera.

Pagi ini, Barcelona secara resmi mengumumkan besarnya kejutan tersebut: cedera otot yang akan membuat Olmo absen sekitar satu bulan, yang berarti ia dipastikan absen dari laga-laga krusial, terutama El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu ini, kemudian Aston Villa pada 3 November, dan Atletico Madrid pada 8 November.

Diagnosis mengejutkan: belati Vitinha

Untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, Antonio Perez, yang terkenal dengan julukan "Fisiotiktoka" dan fisioterapis paling tersohor yang bekerja sama dengan jaringan DAZN, memberikan diagnosis yang mengejutkan atas momen itu, sebagaimana dikutip oleh surat kabar Spanyol "Sport".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Perez berkata: "Dani Olmo mengalami benturan langsung. Vitinha menyebabkan cederanya ketika ia melesatkan tubuhnya ke arahnya, di mana ia menusuknya dengan belati pada otot paha bagian dalam".

Ia menambahkan dengan menjelaskan: "Dani Olmo secara harfiah cedera akibat ulah Vitinha. Ia mengalami cedera akibat benturan keras karena lutut pemain Portugal itu tajam seperti belati. Vitinha menekuk kakinya, dan ketika ia berupaya menggunakan tubuhnya secara berlebihan, sebenarnya ia menimbulkan robekan pada otot adduktor bagian dalam".





Pemain yang rapuh dan benturan itu menjadi pukulan terakhir

Sang pakar pun tak membebaskan pemain itu sendiri dari tanggung jawab, seraya menyebut bahwa karakteristik fisik Olmo memainkan peran yang menentukan.

Ia berkata: "Ada pemain yang pada diri mereka cedera semacam ini sebenarnya bisa dihindari, tetapi kita berbicara tentang Dani Olmo, yang punya riwayat panjang cedera otot. Ia adalah pemain yang sangat sensitif selama periode bermain yang panjang ketika kelelahan mulai muncul".

Sejak kepulangannya ke Barcelona dari Leipzig pada Agustus 2024, Olmo menjalani mimpi buruk medis yang berulang: cedera otot hamstring kanan pada September, cedera otot paha pada November, cedera otot betis pada Januari 2025, cedera fibrosa pada otot adduktor kanan pada Maret, cedera otot betis kanan lainnya pada Oktober, dan dislokasi bahu kiri pada Desember.

Perez berpandangan bahwa benturan Vitinha pada menit ke-27 "bagaikan setetes air yang membuat bendungan jebol" bagi seorang pemain yang tengah berada di puncak performanya dan telah memecahkan puasa golnya pada laga terakhir melawan Real Betis, sebelum tekel pemain Portugal itu datang dan mengembalikannya lagi ke ruang perawatan.



