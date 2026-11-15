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Jürgen Klopp ingin melihat presiden baru di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada 2027, sembari melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan saat ini di bawah Gianni Infantino, dan menilai bahwa perubahan telah menjadi kebutuhan setelah kontroversi yang menyelimuti federasi tersebut belakangan ini.

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Infantino, yang berusia 56 tahun, berupaya meraih masa jabatan baru dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang di ibu kota Maroko, Rabat, di tengah persaingan dari Kozo Tashima, 68 tahun, dan Ramon Vega, 55 tahun, dalam perlombaan menuju kursi kepresidenan Federasi Internasional.

Klopp tidak menyembunyikan penolakannya terhadap kondisi saat ini di dalam tubuh FIFA, seraya menegaskan bahwa pendapat yang berkembang kini cenderung mengarah pada perlunya perubahan. Ia berkata: "Pendapat saat ini secara bulat menyatakan bahwa perubahan akan menjadi hal yang logis. Saya mengira keadaan tidak akan menjadi lebih buruk setelah Sepp Blatter, tetapi kita telah sampai pada tahap ini."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "Sky Jerman", bahwa sepak bola membutuhkan kepemimpinan yang menempatkan kepentingan olahraga ini di urutan pertama, jauh dari kepentingan finansial, seraya menyinggung adanya orang-orang yang mampu memikul tanggung jawab tanpa mengejar keuntungan pribadi.

Ia melanjutkan pernyataannya: "Pasti ada orang-orang yang benar-benar peduli pada sepak bola dan tidak memiliki kepentingan finansial apa pun. Jika salah satu dari mereka menjabat posisi ini, hal itu akan sangat positif."

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Pernyataan Klopp muncul di tengah serangkaian situasi kontroversial yang terkait dengan kepemimpinan Infantino sepanjang tahun lalu, dimulai dari pemberian penghargaan FIFA untuk perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, penghargaan yang tidak diperbarui tahun ini, hingga keputusan dan sikap lain yang menimbulkan pertanyaan mengenai cara pengelolaan Federasi Internasional.

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Insiden yang melibatkan Folarin Balogun, penyerang Amerika Serikat, selama Piala Dunia 2026 juga memicu kontroversi luas, setelah terjadi pembatalan kartu merah yang diterima pemain tersebut menyusul intervensi dari Presiden Amerika, dalam sebuah insiden yang menambah kritik yang ditujukan kepada Federasi Internasional dan sifat hubungan antara kepemimpinannya dengan sejumlah tokoh politik.

Kontroversi juga meluas hingga ke rencana penjualan sebagian hak Piala Dunia kepada para investor dari sektor swasta, yang menambah berkas baru dalam kritik terkait pengelolaan turnamen dan masa depan komersialnya, di saat seruan untuk meninjau kembali arah kebijakan Federasi Internasional semakin meningkat.

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Di sisi olahraga, Timnas Jerman memasuki laga terakhir UEFA Nations League dengan moral tinggi, setelah meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Serbia, sehingga berpeluang memastikan lolos ke babak perempat final ketika menghadapi Belanda besok, Senin.

Klopp memuji kekuatan Timnas Belanda, yang meraih kemenangan besar dengan skor 7-0 atas Yunani pada Jumat lalu, seraya menegaskan bahwa laga yang dinantikan ini akan berlangsung sulit. Ia berkata: "Mereka bermain sepak bola yang sangat dinamis. Ini adalah generasi kuat yang memiliki kemampuan sepak bola luar biasa. Pertandingan ini akan sangat menarik, dan kami berharap dapat meredam bahaya mereka dari waktu ke waktu."