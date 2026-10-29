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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

"Menunjukkan orang seperti apa dia": Mantan peraih Ballon d'Or mengkritik keras Kylian Mbappe dan melihat masalah yang sama seperti pada Cristiano Ronaldo

K. Mbappe
LaLiga
Real Madrid

Mantan pemain tim nasional Prancis Jean-Pierre Papin mengecam keras Kylian Mbappe atas pernyataannya menjelang penganugerahan Ballon d'Or.

"Strategi komunikasi Mbappe sangat merugikan dirinya. Itu menunjukkan seperti apa dirinya," kata Papin. Ia menilai pendekatan yang sangat agresif dari penyerang bintang Real Madrid itu dalam acara Rothen s'enflamme milik mantan bintang PSG Jerome Rothen di RMC Sport kontraproduktif.

Dalam beberapa pekan terakhir, Mbappe berulang kali menyatakan secara terbuka bahwa ia menganggap dirinya sebagai favorit utama peraih Ballon d'Or 2026. Ia antara lain berkata, "Musim lalu, tidak ada yang lebih baik daripada saya." Namun, pada akhirnya pemain Prancis itu hanya menempati posisi kedua, kalah tipis dari pencetak gol Bayern Harry Kane dan masih harus menunggu Ballon d'Or pertamanya.

Papin juga mengingatkan bahwa Mbappe seharusnya "tidak perlu" mempromosikan diri, mengingat statusnya sebagai superstar Real Madrid dan kapten timnas Prancis. "Mbappe sedikit mengingatkan saya pada Cristiano Ronaldo: Semua orang lain harus melayaninya," kata Papin. Dengan menyoroti sifat angkuh pemain berusia 27 tahun itu, ia membuat perbandingan dengan CR7 yang, dalam hal ini, kurang menyanjung.

Akankah Kylian Mbappe meraih Ballon d'Or? "Bukan soal sekarang atau tidak sama sekali"

Papin, yang antara lain pernah membela FC Bayern pada 1994 hingga 1996, memenangi Ballon d'Or pada 1991 saat membela Olympique Marseille. Pria berusia 62 tahun itu sama sekali tidak meragukan bahwa, dari segi kemampuan sepakbola, Mbappe punya kualitas untuk memenangi penghargaan bergengsi tersebut. "Dalam hal efisiensi, ia tidak jauh dari apa yang dicapai Cristiano Ronaldo. Namun, kampanye komunikasinya justru merugikannya."

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
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Papin menegaskan bahwa ia yakin Mbappe suatu hari nanti akan memenangi Ballon d'Or. "Ia punya kualitas yang dibutuhkan untuk itu. Ini bukan soal sekarang atau tidak sama sekali. Memang ada peluang bagus, tetapi ia masih punya jalan yang harus ditempuh."

Musim depan, ketika musim yang sedang berlangsung menjadi dasar penilaian, Mbappe kemungkinan besar kembali masuk jajaran kandidat peraih Ballon d'Or. Pemain Prancis itu tampil luar biasa sejak awal musim, dengan mencetak 14 gol dan menyumbang tiga assist dalam 13 penampilan untuk Real Madrid di semua kompetisi. Di antaranya, ia menentukan kemenangan Real Madrid lewat dua gol dalam El Clasico di markas rival bebuyutan mereka, FC Barcelona, pada akhir pekan lalu.

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