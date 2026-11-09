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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
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Menunjukkan kepribadiannya yang tajam: Bellingham membalas provokasi Valencia soal Ballon d'Or

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
K. Mbappe
P. Maffeo
Pepelu
Spanyol
Inggris
Prancis
Argentina

Pesan tajam

Jude Bellingham memperlihatkan sisi tajam dari kepribadiannya saat Real Madrid berhadapan dengan Valencia di Stadion Mestalla, setelah terlibat adu mulut dengan duo tuan rumah, Pablo Mavio dan Pepelu, menyusul ucapan sinis yang bertujuan memancingnya terkait penghargaan Ballon d'Or.

Surat kabar Marca menjelaskan: "Jude Bellingham adalah pesepak bola yang penuh semangat dan tidak ragu menghadapi berbagai konfrontasi yang mungkin terjadi di atas lapangan. Dalam pertandingan di Mestalla, di mana ketegangan biasanya begitu kentara, pemain Inggris itu menjadi salah satu pemain paling menonjol, dan menunjukkan kepribadian yang diperlukan untuk membalas berbagai provokasi yang ia hadapi sepanjang laga".

Lanjutnya: "Dalam salah satu momen tersebut, yang terekam kamera program 'El Día Después' di saluran Movistar, Bellingham membalas Mavio dan Pepelu soal apa yang mungkin merupakan gurauan jahat seputar penghargaan Ballon d'Or, ketika ia berkata kepada keduanya: 'Ballon d'Or? Aku tidak peduli dengan Ballon d'Or, memangnya kalian yang memberikannya?'".

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Real Madrid melanjutkan rentetan kemenangan di Stadion Mestalla, dan Bellingham kembali menjadi salah satu elemen paling menonjol di tim Los Blancos, sementara ejekan para suporter Valencia soal penghargaan individu meluas hingga ke Kylian Mbappe, yang disasar para pendukung dengan nyanyian: "Bola pantai! Mbappe, bola pantai!".

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Penyerang Prancis itu menerima nyanyian tersebut dengan senyum sinis, sebagai isyarat atas tanggapannya terhadap provokasi tribun, sementara Bellingham memilih untuk langsung membalas Mavio dan Pepelu.

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