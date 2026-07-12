Menunggu sentuhan akhir... Forlán menjadi pelatih Uruguay hingga Maret 2027

Diego Forlán kini menjadi legenda Uruguay, menjelang penunjukannya sebagai pelatih tim nasional negaranya, menggantikan Marcelo Bielsa dari Argentina yang memimpin La Celeste di Piala Dunia 2026.

Timnas Uruguay di bawah kepemimpinan Bielsa mengecewakan harapan para pendukungnya di Piala Dunia, dan tersingkir dari turnamen tersebut pada babak penyisihan grup, setelah hanya mengumpulkan dua poin.





Ketika ditanya oleh saluran TV Teledosi mengenai pelatih masa depan timnas Uruguay, Presiden Federasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso, menegaskan bahwa Diego Forlán akan mengambil alih jabatan tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Alonso menyatakan, seperti dilansir oleh jaringan "Foot Mercato", "Jika kesepakatan dengan Diego Forlán tercapai dalam beberapa jam ke depan, ia akan melatih tim nasional U-20 dan memimpin pertandingan persahabatan mendatang untuk tim nasional senior."

Ia melanjutkan: “Dia sangat antusias, meskipun masih ada beberapa detail yang perlu disempurnakan.”

Mantan pemain internasional ini (112 penampilan internasional, 36 gol) memiliki dua pengalaman sebagai pelatih: yang pertama bersama klub Peñarol di Liga Utama Uruguay pada tahun 2020, dan yang kedua bersama klub ATHENA di Liga Yunani pada tahun 2021.

Mantan pemain Atlético Madrid ini akan menghadapi tugas berat untuk membangkitkan kembali timnas Uruguay yang sedang terpuruk, yang tersingkir dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026.

Legenda Uruguay ini diperkirakan akan memimpin La Celeste selama jeda internasional pada bulan September, Oktober, dan November, serta dalam pertandingan persahabatan hingga Maret 2027.

Setelah itu, federasi akan memutuskan apakah akan mempertahankannya di jabatannya atau menunjuk pelatih baru.

Perlu dicatat bahwa posisinya mungkin akan berubah dalam beberapa minggu ke depan, terutama setelah hasil pemilihan internal pada akhir tahun ini.



